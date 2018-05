Rai | Liorni lascia La Vita in diretta Perde pure Reazione a

Marco Liorni - il conduttore de La Vita in Diretta rischia di essere scaricato dalla Rai? : C’è un conduttore sempre garbato, elegante, gentile e preparato. Mai un suo gesto fuori posto, mai un gossip scomodo, e neanche una scorrettezza nei confronti di qualche collega. Questo conduttore si chiama Marco Liorni e nella prossima stagione televisiva potrebbe essere “scaricato” dalla Rai. Proprio così: il conduttore de La Vita in Diretta, esploso al fianco di Mara Venier e poi “sopravvissuto” con Cristina Parodi e Francesca Fialdini, ...

Amadeus e Marco Liorni via da Reazione a Catena : ecco il conduttore ufficiale del game show di Rai1 : La notizia era trapelata già da tempo e che Amadeus avrebbe lasciato la conduzione di Reazione a Catena era ormai quasi certo. Ora arrivano le ultime indiscrezioni sul conduttore che prenderà le redini del programma di Rai Uno. Dopo i rumors che suggerivano l’arrivo di Marco Liorni, un altro nome sta avanzando con forza. Ma chi vedremo sulla rete ammiraglia nel programma preserale dell’estate? ecco tutti i dettagli sul nuovo conduttore e sulla ...

I Retroscena di Blogo : Marco Liorni verso il sabato pomeriggio di Rai1 : Qualcuno lo dava volteggiante sul nido dell'Eredità, ma esattamente come avevamo scritto, il suo nome è stato fatto per bruciarlo e così è stato. Niente Eredità per Marco Liorni, ma Rai1 ha pensato a lui per il suo prossimo palinsesto autunnale e capita che, fra le ipotesi in campo, quella che più ha possibilità di essere realizzata è quella che vede l'attuale conduttore di Vita in diretta tenere compagnia le massaie stavolta il sabato ...

Marco Liorni non farà l’inviato al GF : i nuovi progetti in Rai : Marco Liorni non torna al GF: i nuovi progetti su Rai1 C’è sempre bisogno di persone educate in televisione e dopo la morte di Fabrizio Frizzi ancora di più. Carlo Conti è tornato alla guida de L’Eredità (almeno fino al ritorno di Reazione a Catena) e il pubblico non ha potuto far altro che apprezzare la scelta della Rai di un ritorno (suo malgrado) alle origini. . Uno dei conduttori che può contare su una grande fetta di pubblico ...