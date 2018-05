Non vogliono farci votare a luglio Alle solite - poteri forti scatenati E rilanciano lo spauracchio spread... : Si scrive 2011, si legge 2018. Esattamente come sette anni fa. Nel momento in cui l'Italia si trova di fronte ad una crisi politica e le forze che hanno vinto le elezioni il 4 marzo (e che in Parlamento sono maggioranza anche se non sono riuscite a formare un governo) chiedono il ritorno Alle urne subito, a luglio... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il governo» : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

“Mi vogliono uccidere”.Telefona disperata - ma la polizia Non le crede. Poi il dramma : Viveva con il terrore che da un momento all’altro le potesse succedere qualcosa di brutto, spaventata dalle minacce che l’ex fidanzato continuava a rivolgerle, sempre più inquietanti. Ma nessuno le dava retta, nemmeno le forze dell’ordine alle quali aveva telefonato più volte per chiedere aiuto e protezione. Tutti convinti che esagerasse, che fosse paranoica. Al punto che un’agente le aveva detto al telefono, dopo ...

Sos Var : perché serve in Champions League - e perché Non lo vogliono - : Errori arbitrali e polemiche nelle partite decisive della manifestazione calcistica più ricca. Le resistenze politiche dell'Uefa e la guerra italiana

Pd - Richetti : “Documento dei renziani? Non lo condivido - vogliono evitare la conta contandosi” : Al termine della riunione dei Senatori del Pd alla quale Matteo Renzi critica il documento con il quale un centinaio di parlamentari ‘fedelissimi’ di Renzi chiede di evitare votazioni nella direzione del partito, prevista per domani 3 maggio. “Io non ho sottoscritto quel documento, che chiede ‘non la conta’ contandosi rischia di essere difficile da comprendere”. Richetti ne ha anche per la minoranza dem: ...

Alta tensione nel Pd. Non renziani vogliono conferma Martina. Renzi : no a pretesti per rompere : Dario Franceschini sul sito senzadime.it aveva detto: "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il paese si arriva a questo, c'è qualcosa di ...

Sondaggio PagNoncelli : gli elettori grillini vogliono l'intesa con la Lega : 'Si conferma la preferenza per un esecutivo 5 Stelle-Lega , indicato dal 32% degli italiani , in calo di 3 punti rispetto a fine marzo, . A seguire un'alleanza tra 5 Stelle e l'intero centrodestra , ...

Liberi e uguali - Non esistono e fanno solo danni. Come vogliono ridurre i poliziotti Boldrini&Co : Celerino, posa il manganello e assumi la classica posizione di meditazione vipassana. Vedrai che così sconfiggerai il crimine. Con la sola forza del pensiero. O almeno questa è l' idea della senatrice ...

Grande Fratello - Valerio eliminato polemizza : 'Fate quello che vogliono vedere - Non quello che siete' : È Valerio Lo Grieco, il secondo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Il modello pugliese esce con il 67% battuto al televoto da Filippo. Tra i due non ...

Sawyer : gli RPG possono evolvere drasticamente ma "molti giocatori hardcore Non vogliono il cambiamento" : Gli RPG stanno vivendo sicuramente un periodo molto fortunato anche grazie alla corrente old-school che ha visto il debutto di giochi ottimi ed eccelsi come Pillars of Eternity, Divinity: Original Sin e il suo sequel, Wasteland 2 e ovviamente anche Torment: Tides of Numenera. Ma il genere non rischia, almeno sotto alcuni aspetti, di ristagnare fondandosi sempre sui soliti classici pilastri?Josh Sawyer ha discusso proprio dell'evoluzione del ...

«Mi vuoi? Eccomi. Non mi vuoi? Lasciami. Ma gli uomini - esattamente - cosa vogliono?» : Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Ciao Ester, chissà perché quando si tocca il fondo andiamo a cercarci delle risposte già pronte. Come se sentire che la risposta ce la dà un altro tutt’a un tratto ci aiutasse a uscire dal profondo. Ci siamo conosciuti 1000 anni fa, fidanzata io, appena mollato dopo una lunga storia lui. Colpo di fulmine. Io vivo in un’altra città. Iniziamo a sentirci e a scriverci lunghe email, finché con la scusa del ...

Svezia - Non tutti vogliono Ibra : “E’ un egoista - ci siamo qualificato senza di lui” : Svezia, non tutti vogliono Ibra: “E’ un egoista, ci siamo qualificato senza di lui” Se Zlatan Ibrahimovic è sicuro di andare al mondiale, c’è chi pensa il contrario. Come Karl-Johan Johnsson, portiere del Guingamp e secondo portiere della Svezia: “Non ho idea se verrà convocato o meno, dipenderà dal tecnico, ma noi ci siamo qualificati […]

Alessandra Ghisleri : 'Gli italiani vogliono un governo M5s-Lega. E Non con Berlusconi' : Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi . E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta ...