Sarno | 20 anni fa l’alluvione Mattarella “tragedia favorita da incuria”

Cosa è cambiato 20 anni dopo la tragedia di Sarno : A venti anni esatti dalla tragedia di Sarno si fa il punto della situazione sul rischio idrogeologico in Italia nel corso di un convegno

Sarno - 20 anni dopo : parola alla geomorfologia : Era tra il 5 ed il 6 Maggio del 1998 quando a Sarno , Quindici, Bracigliano, San Felice a Cancello, ci furono ben 160 morti. parola alla geomorfologia Pennetta (geologo della Federico II) : “Sorvolai in elicottero i luoghi colpiti per individuarne le frane. Oggi a distanza di 20 anni si è attuata una intensa pianificazione territoriale di prevenzione ma va attuata soprattutto la manutenzione di tali opere, allo stato ...

Alluvione di Sarno : 20 anni fa la colata di fango che causò la morte di 160 persone : Si avvicina il ventesimo anniversario della frana che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, colpì i comuni di Sarno, Siano e Bracagliano in provincia di Salerno e Quindici, in provincia di Avellino: una colata di fango causò la morte di 160 persone, 137 nella sola Sarno, e rappresentò un momento di svolta nella gestione del rischio idrogeologico. Si tratta di territori “vulnerabili che erano esposti a possibili frane di tipo colata di fango per la ...