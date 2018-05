Svizzera | tragedia sulle Alpi “La guida era esperta I clienti insistono per partire

Svizzera - tragedia sulle Alpi. “La guida era esperta. I clienti fanno pressioni per partire anche se non ci sono le condizioni” : “Conoscevo Mario Castiglioni da quarant’anni. Abbiamo fatto il corso per diventare guide alpine insieme. Era molto esperto”. Per Fabio Lenti, guida alpina e responsabile tecnico della XIX Delegazione Lariana di Soccorso Alpino, c’era una persona tutt’altro che impreparata alla guida del gruppo di scialpinisti che hanno passato la notte tra 29 e 30 aprile in una tormenta di neve vicino alla Pigna d’Arolla, lungo la Haute Route, un itinerario ...

Tragedia Svizzera - Messner : con tormenta 'whiteout' non c'è colpa : "Quando ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una Tragedia". A ...

Svizzera - ancora una tragedia sulle Alpi : un morto e una donna ferita : ancora una tragedia in montagna: una coppia di francesi è stata travolta da una valanga. L'uomo è deceduto, mentre la donna non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Svizzera - tragedia su Alpi : morti 5 alpinisti italiani/ Superstite “non sono riuscito a salvare i miei amici” : tragedia in Svizzera: 5 Alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 6 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio: sono tutte vittime italiane(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:50:00 GMT)