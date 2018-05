Tra Napoli e Chelsea scambio di panchine | Sarri a Londra | Conte in azzurro?

Napoli - pitbull legato in un recinto e malTrattato : denunciato il padrone : I Carabinieri del nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli con l'ausilio di personale della sezione Napoli dell'O.I.P.A. , Organizzazione Internazionale Protezione Animali, hanno denunciato ...

Fiorentina-Napoli - Cholito ne fa tre al Napoli. Gol scudetto Tradizione di casa Simeone : La vittoria del Napoli all'Allianz Stadium firmata Kouilbaly ha ricordato a molti, tifosi e addetti ai lavori, il successo della Lazio a Torino nel 2000: lo 0-1 di quel primo aprile di 18 anni fa ...

Ten talking points – Tra San Siro e Firenze si realizza il sogno hard di Mughini. Il Napoli crolla : festeggiamenti prematuri? : Benvenuti a Ten talking points, l’unica rubrica che stasera si esibirà a Gallipoli. Altre considerazioni. 1. Per un tifoso neutrale, Inter-Juve è stata la partita ideale. Emozioni, colpi di scena e polemiche arbitrali. Gli juventini potranno continuare a dire che loro non rubano, gli interisti potranno continuare a sentirsi i martiri onesti in un mondo cinico e baro. Perfetto. 2. Giornata sin troppo ricca di episodi simbolici, che confermano ...

Napoli - addio ai sogni di gloria : noi - sospesi Tra la rabbia e l'orgoglio : Il mondo raccontato da Facebook è tutto e niente, pochi scampoli estrapolati da un discorso non garantiscono certezze, non traducono mai in modo esatto le intenzioni di chi parla. Perciò nessuno ...

Scudetto e veleni : Juve nel mirino Tra errori - polemiche e il Napoli che si arrende : L'arbitraggio di Orsato scatena la solita bufera. Procura Figc in azione su spinta del web , !?, ma alla fine la differenza la fa la fame di vittoria

Napoli - raid e colpi di pistola nel pub MisTral : picchiato un 17enne : Per chi scrive ogni giorno e racconta la cronaca nera diventa sempre più difficile trovare le parole, gli aggettivi giusti. Napoli è una caldaia che ribolle di illegalità. Pianura. Il pub 'Mistral' è ...

Il Napoli crolla a Firenze dopo la notte dei veleni di San Siro - ma Sarri reagisce con grande stile : “scusateci - è stata la nosTra partita peggiore” : Il Napoli è crollato mentalmente a Firenze, le assurde scelte arbitrali che hanno deciso Inter-Juve hanno condizionato la testa dei ragazzi di Sarri che già devono fare l’impossibile per competere con una squadra molto più attrezzata, poi inevitabilmente vengono travolti dall’umana debolezza nel momento in cui possono immaginare che non ci sia nulla da fare perchè tutto sembra già deciso. Questo Napoli continua a meritare soltanto ...

Napoli - Sarri : 'La nosTra peggiore prestazione' : 'Se si pensa che la gara di oggi sia prodotto di quella di ieri sera, va bene tutto e il contrario di tutto. Difficile dire se ha influito o meno, a me interessa il campo'. Così Maurizio Sarri, ...

Juventus-Napoli - questione di ‘cartellini’ : quando le decisioni arbiTrali decidono i campionati : La 35^ giornata ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato, nella serata di ieri successo da parte della Juventus tra mille polemiche contro l’Inter, Orsato ‘protagonista’ di scelte che hanno condizionato la partita, espulsione eccessiva per Vecino, graziato in più di un’occasione Pjanic, due pesi e due misure tra i calciatore bianconeri e quelli nerazzurri. Adesso Juventus a +4 sul Napoli dopo la ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Tracollo azzurro al Franchi : Una tripletta di Simeone castiga gli azzurri, in 10 uomini per quasi tutta la partita per rosso a Koulibaly: adesso la Juve è di nuovo a +4 a sole 3 giornate dal termine Serie A, risultati e ...

DIRETTA/ Fiorentina-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Veretout sfiora la Traversa : DIRETTA Fiorentina Napoli, info streaming video e tv: i partenopei vedono lo scudetto e dunque raddoppiano i loro sforzi nella trasferta del Franchi.

DIRETTA/ Fiorentina-Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : Veretout sfiora la Traversa : DIRETTA Fiorentina Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei vedono lo scudetto, partita cruciale in tal senso al Franchi(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:26:00 GMT)

La Fiorentina Tra il Napoli e un 'sogno' : come ai tempi di Baggio e Maradona : Per la cronaca i bergamaschi di Nedo Sonetti retrocederanno in B e l'Inter chiuderà terza, scavalcata dalla solita Juventus, allenata dal tecnico che "svezzò" Maradona a Napoli, Rino Marchesi. ...

Juventus - Marotta : 'Cammino del Napoli sTraordinario - dobbiamo vincere' : L'Amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport nel pre partita di Inter-Juventus: Il Napoli sta facendo un cammino straordinario, l'anno scorso avevamo un punto in meno e 9 punti di vantaggio sulla seconda. Liti negli spogliatoi? Cose dette ...