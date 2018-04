Matteo Salvini | ' Quattro mesi di governo e voto a ottobre'

Matteo Salvini : "Ora andiamo a governare" : Il trionfo della Lega alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e il successo del centrodestra la settimana scorsa in Molise hanno caricato Matteo Salvini più che mai e se stamattina aveva pubblicato su Facebook la foto simbolica di un "due di picche", poco fa ha rincarato la dose via Twitter, dicendosi pronto ad "andare a governare".Il leader della Lega, forte dell'impossibilità per il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico di ...

Luigi Di Maio si va a schiantare - l'appello disperato a Matteo Salvini : 'Chiediamo di tornare al voto a giugno' : Dopo essersi andato a schiantare, Luigi Di Maio detta pure le regole. Su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle reduce dal doppio flop, strategico , il no di Matteo Renzi a un governo con il Pd, ed ...

Matteo Salvini festeggia la vittoria di Fedriga in Friuli Venezia Giulia : "Andiamo a governare" : Matteo Salvini festeggia a modo suo la vittoria del leghista Massimiliano Fedriga alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia.Il leader leghista ha infatti pubblicato un tweet in cui campeggia una foto di una spiaggia con al centro una carta, quella del 2 di picche. Segue il commento: "Dopo i Molisani, anche donne e uomini del #FriuliVeneziaGiulia ringraziano il PD per l'egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. GRAZIE!!!!! ...

Luigi Di Maio - un'altra scoppola : M5s travolto in Friuli Venezia Giulia - perché ora deve comandare Matteo Salvini : un'altra scoppola per Luigi Di Maio e il M5s . Dopo la sconfitta in Molise e la porta in faccia presa da Matteo Renzi e dal Pd , arriva dal Friuli Venezia Giulia la parola fine sulle ambizioni da ...

Gigi Moncalvo su Il Fatto : 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi'. Esplonde la rabbia di Ghedini : Il Fatto Quotidiano persevera anche quest'oggi nella continua opera di diffamazione del presidente Berlusconi. Le dichiarazioni di Moncalvo sono frutto di una assurda fantasia già più volte smentita. ...

Matteo Salvini : 'Pronti ad andare in piazza contro il governo M5s-Pd' : Matteo Salvini minaccia di scatenare il suo popolo: 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle , a scendere in piazza . Altro che consultare i militanti piddini ...

Matteo Salvini : "Non cambio programma : priorità stop alla Fornero" : "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra ...

Gigi Moncalvo : "Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi" : C'è un contratto firmato da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi davanti a un notaio che impedisce a Salvini di mollare Forza Italia. Parola del giornalista Gigi Moncalvo, che da direttore della Padania chiese il licenziamento di Salvini "perché falsificava i fogli presenza. Vale a dire che non si presentava al lavoro, ma firmava ugualmente la presenza". Il giornalista lo ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano.Moncalvo, a ...

Vittorio Feltri avverte Matteo Salvini : non fare il cameriere di Di Maio - ricordati che vogliamo sparare ai criminali : Eppure la politica se ne fotte allegramente e seguita a premiare chi commette delitti e a castigare chi li subisce. Il Parlamento non muove un dito onde ristabilire un minimo di equità, rinvia, si ...

Matteo Salvini : 'Sono settimane che qualcuno mi offre ministeri su ministeri' : ministeri. Poltrone. Cadreghe, come dicono in milanese i comici Giovanni e Giacomo per cogliere in castagna il 'terrone' Aldo in un loro famoso sketch. E' questo che vanno offrendo in giro i 5 Stelle ...

Matteo Salvini : "Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l'accordo Pd-M5s" : Matteo Salvini minaccia di scendere in piazza contro un eventuale accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle."Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza - ha affermato il leader della Lega -. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...

M5s - soffiata di Bechis sul super professore di Luigi Di Maio : 'Chissà se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sanno che...' : 'Chissà se il povero Matteo Salvini mentre flirtava con Luigi Di Maio lo sapeva'. È ironico Franco Bechis , ma la sostanza sfiora il tragico. Chi è davvero il professor Giacinto Della Cananea , il ...

Beppe Grillo - sul palco la bastonata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Fa più ridere di me...' : Fa il comico, Beppe Grillo , ma quando parla di politica è una bastonata dietro l'altra. Anche per il 'suo' Luigi Di Maio . Durante una tappa del suo tour teatrale a Casalmaggiore , il fondatore del Movimento 5 Stelle sempre più lontano dalla sua ...