1 Maggio | sindacati in piazza a Bergamo per celebrare sicurezza lavoro

Pietro Marzotto : in fiera con gli operai - in auto con i sindacati. Il ricordo dei dipendenti. Lutto cittadino e messa il 2 Maggio : VICENZA «Il braccio di ferro sui nuovi orari di lavoro degli operai durò quarantotto ore filate. Il conte non voleva darci soddisfazione, voleva inserire un vincolo sulla produttività: alle 5 del ...

Festa 1° Maggio : Sindacati valdostani 'sicurezza e salute - baluardi del lavoro' : 'sicurezza, il cuore del lavoro' è lo slogan scelto dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl, Savt e Uil per celebrare il 1° Maggio che, come da tradizione, avrà luogo a Verrès, simbolo del lavoro in ...

Porti : sindacati - 11 Maggio sciopero nazionale : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Venerdì 11 maggio, sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei Porti e marittimi”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti per “i molti casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto in merito dalla legge 84/94 sui Porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza. Inoltre per l’incertezza ...

Primo Maggio - i sindacati : al centro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro : I temi cari ai sindacati per l'edizione 2018: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tanta musica a Roma per il 'concertone'

Infortuni : sindacati Vicenza - Maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E’ il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro

Infortuni : sindacati Vicenza - Maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) - Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute

Al lavoro il 25 Aprile e il Primo Maggio : sindacati divisi tra sciopero e astensione : Disertare il lavoro nelle catene della grande distribuzione o negli esercizi commerciali nei giorni festivi: Cgil e Cisl e Uil la vedono diversamente su come dire no ai turni

Primo Maggio - a Taranto anche Emma Marrone - Noemi - Irene Grandi. “Sindacati benvenuti - ma qui non si fanno vedere” : Emma Marrone, Brunori Sas, Levante, Noemi, Irene Grandi, Teresa De Sio, Colapesce, Piotta, Modena City Ramblers, Lacuna Coil, Meganoidi. Sono solo alcuni dei nomi annunciati oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione di #unoMaggioTaranto 2018. Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, hanno presentato la quinta edizione del concertone di Taranto, di cui Il Fatto Quotidiano è ...

E venne Maggio - il 1968 dalla parte dei sindacati : ... sogni e speranze, ma anche un tentativo di spiegare quale sia l'eredità di quella generazione e quanto, a mezzo secolo di distanza, sia rimasto di quelle battaglie nella politica e nel sindacato dei ...

Snaitech - possibile cessione quote Maggioranza. Intanto i sindacati lavorano sul rinnovo del contratto nazionale : Teleborsa, - Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio di proprietà della maggioranza azionaria di Snaitech. La società recentemente è riuscita ad uscire da una annosa e ...