GF 15 | Danilo Aquino provoca Luigi Favoloso e scoppia la lite

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

Danilo Aquino alla gogna del GF 15 - Baye Dame scoppia contro gli autori : Danilo Aquino è finito sotto la lente d’ingrandimento del GF 15, come previsto dai fan. Sono stati tanti i telespettatori ad aver segnalato agli autori alcuni post sui social scritti dal tecnico della Casa e che puntano il dito contro nigeriani e gay. La reazione di Baye Dame alle parole di Danilo Aquino è di nervosismo e furia: dopo aver cercato di calmarsi ha sottolineato di essere sicuro che siano tutte cose travisate. Alcuni invece ...

Danilo Aquino innamorato di Mariana Falace/ Una porta chiusa in faccia (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino, concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 00:47:00 GMT)

Danilo Aquino omofobo e razzista? Parla il concorrente del GF 15 : Grande Fratello, Danilo Aquino si difende dalle accuse social: verità su omofobia e razzismo Nel corso della prima settimana del Grande Fratello sono venute a galla le prime ‘verità nascoste’ sui vari concorrenti. Stavolta è il momento di Parlare di Danilo Aquino. Il simpatico romano è stato accusato di essere omofobo e razzista. I fan […] L'articolo Danilo Aquino omofobo e razzista? Parla il concorrente del GF 15 proviene da ...

Danilo AQUINO/ Risponde alle accuse di omofobia : "Non è così - io ho anche parenti gay!" (Grande Fratello 2018) : DANILO AQUINO, concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta : Danilo D'Aquino è omofobo? Chi sarà eliminato? (Seconda Puntata) : Live Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Grande Fratello - Mariana esplode contro Danilo Aquino e lo insulta : 'Sei squallido' : Danilo Aquino ci prova con Mariana Falace da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello. Ha fatto battute, riferimenti espliciti e provocazioni finché la campana non è esplosa: "Ma ti sei ...

LUIGI FAVOLOSO/ Il richiamo a Danilo Aquino e i suoi punti di forza nella Casa (Grande Fratello 2018) : Il Grande Fratello 2018 ha permesso a LUIGI FAVOLOSO di trovare una propria dimensione all'interno della Casa. In settimana ha richiamato Danilo Aquino(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Grande Fratello - Mariana Falace a Danilo Aquino : “Sei uno squallore” : Mariana Falace smentisce il flirt con Danilo Aquino al Grande Fratello 15 Danilo Aquino e Mariana Falace erano in ottimi rapporti al Grande Fratello fino a poco tempo fa, tanto che si vociferava addirittura che la loro amicizia potesse anche andare oltre la semplice simpatia. Eppure durante la notte qualcosa ha fatto cambiare gli animi dei due gieffini che si sono scagliati l’uno contro l’altro assai duramente. Secondo ...

Danilo Aquino/ Presunte frasi omofobe nel suo passato : sarà squalificato? (Grande Fratello 2018) : Danilo Aquino, concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Lucia Bramieri/ Dalla lite con Danilo Aquino alla minaccia di ritiro (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri, la donna si è rivelata personaggio scomodo. Sarà già in nomination e avrà vita breve all'interno della casa più famosa della televisione? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Lucia bramieri lascia dopo lite con Danilo aquino? (Video) : A meno di una settimana dall'entrata degli inquilini nella casa del Grande Fratello 15 le liti sembrano già essere all'ordine del giorno e Lucia bramieri è tra i gieffini più agguerriti. Dolo il dibattito animato con Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, nella notte è stato il turno di danilo Aquino. Tutto è nato dopo una battuta della bramieri che avrebbe ironizzato sulla prestanza fisica del romano dando vita a una lunga polemica.prosegui ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri fa già arrabbiare tutti. Lite furiosa con Danilo Aquino : Tre giorni di Grande Fratello e Lucia Bramieri ha già litigato con mezza Casa. Dopo Alberto Merzetti , è la volta di Danilo Aquino . Il romano non ha mandato giù una battutaccia della vedova Bramieri ,...

Grande Fratello : lite tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino (VIDEO) : Lucia Bramieri litiga con Danilo Aquino al Grande Fratello 15 Non è passato un giorno dalla lite tra Lucia Bramieri e il Tarzan di Viterbo avvenuta dentro la Casa del Grande Fratello che è scoppiata di nuovo un’altra bufera tra la stessa Bramieri e Danilo Aquino. Ciò è accaduto a ridosso delle 2 di notte, tanto che, come ben sapete, il litigio è stato interrotto a causa della sirena che obbligava tutti ad andare a dormire. Il pretesto ...