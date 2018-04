Six Major Paris | comunicate le date dell' evento | quale squadra brillerà di più nella

eurogamer

(Di giovedì 26 aprile 2018) Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondoa Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si incontreranno in Francia per il Six, dal 13 al 19 agosto 2018. Dopo un'intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del, che si terrà alExpo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un'incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di 350.000$, che porterà il montepremi totale e ufficiale per tutti i tornei'annata 2018-2019 alla cifra record di 1.400.000$.I biglietti per il Sixsaranno acquistabili dalle ore 10:00 del 3 maggio. I fan potranno scegliere tra un Pass standard di 3 giorni al costo di 60€ o un Pass Diamond di 3 giorni al prezzo di 150€. Quest'ultimo include diversi benefici e oggetti unici. Inoltre, tutti i fan che parteciperanno all'...