Playoff NBA | Cleveland-Indiana 98-95 | LeBron James vince Gara-5 sulla sirena | Cavs avanti

Basket - Playoff NBA : i Sixers di Belinelli in semifinale - i Warriors eliminano gli Spurs : NEW YORK - Emettono altri due verdetti i play-off del campionato Nba dopo le partite disputate nella notte italiana. E a festeggiare c'è anche Marco Belinelli che con i suoi Sixers vince gara-5 e ...

Nba Playoff - Philadelphia-Miami 104-91 : Belinelli 11 - 76ers al secondo turno : Philadelphia , 3, -Miami , 6, 104-91 , Philadelphia vince la serie 4-1, I 76ers cambiano marcia nel terzo quarto e mandano ko Miami strappando il pass per il secondo turno in una serie non facile ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Milwaukee 92-87 : il ritorno di Marcus Smart regala ai Celtics il 3-2 nella serie : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 92-87 Dopo aver sempre rispettato il fattore campo " due vittorie Celtics a Boston, due dei Bucks a Milwaukee " le squadra si ritrovano in equilibrio per gara-5 e c'è ...

NBA Playoff 2018 : Golden State-San Antonio 99-91 - gli Warriors conquistano la semifinale contro New Orleans : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 99-91 Dovendo per forza di cose esserci un modo per uscire da questi Playoff, gli Spurs hanno scelto quello che più si avvicina allo stile e al gioco dei nero-...

Playoff NBA 2018 : Philadelphia-Miami 104-91 - i Sixers vincono gara-5 e volano in semifinale : Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-91 Sono durate un tempo le flebili speranze di rimonta di Miami, travolta poi nel terzo quarto dal parziale da 34-20 che ha dato il via alla definitiva fuga dei ...

Basket - Playoff NBA : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Playoff NBA : i Rockets ipotecano la serie con un quarto da 50 punti - Utah sul 3-1 [VIDEO] : Playoff NBA, gli Houston Rockets ipotecano la serie contro Minnesota grazie ad una gara sontuosa in trasferta, bel successo anche per Utah Playoff NBA , due gare nella notte americana, entrambe ...

Playoff NBA 2018 - Utah-Oklahoma City 113-96 : Mitchell meglio di Karl Malone : 33 punti e Jazz sul 3-1 : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 113-96 Russell Westbrook e compagni partono bene in gara-4, con le spalle pericolosamente vicine al muro, e confezionando un primo quarto da 30 punti gestiscono un ...

Playoff NBA 2018 - Minnesota-Houston 100-119 : i Rockets spazzano via i T'Wolves con un quarto da 50 punti : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 100-119 Per almeno tre partite e mezzo della serie contro i Minnesota Timberwolves, gli Houston Rockets non sono sembrati esattamente la macchina da canestri ...

Playoff NBA - LeBron James raggiunge Michael Jordan - ma che fastidio Lance Stephenson... : Ogni partita che passa, LeBron James rischia di superare o stabilire qualche nuovo record nella sua straordinaria carriera. Normale, quando si ha un curriculum alle spalle lungo quindici anni giocato ...

Nba Playoff : Indiana-Cleveland 100-104 - serie sul 2-2 : Indiana , 5, -Cleveland , 4, 100-104 , 2-2 nella serie, I comprimari rispondono, LeBron fa il LeBron e Cleveland scaccia i fantasmi, conquistando con fatica gara-4 e pareggiando la serie che ora ...

Playoff NBA 2018 - Indiana-Cleveland 100-104 : i Cavs sono ancora vivi - James e Korver firmano il 2-2 : Lo spartito delle partite tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers sta cominciando ormai a seguire sempre lo stesso spartito. In mezzo a uno scontro duro, fisico e a volte sopra la linea , ...