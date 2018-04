Lo chiamano Superman | così il ciclista brucia tutti Ma quella che si spoglia al suo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 aprile 2018) Rimini,colpisce ancora. Ilitaliano Michael Guerra mette in pratica la sua particolare tecnica aerodinamica che lo ha reso famoso. Il, soprannominato, si sdraia sul sellino e distendendo le gambe assume una posizione a proiettile che lo fa volare come il supereroe di Krypton. Guerra sfreccia a velocità sorpassando ciclisti del calibro di Filippo Serra, Loris Gobbi, Mattia Capece ed Enrico Ferrari. Al suo passaggio una ragazza mostra il seno ed un ragazzo in vespa coglie addirittura l’occasione per un selfie. E’ un aereo? E’ un uccello? No è Michael Guerra L'articolo Loil. Mache sial suo passaggio non è Wonder Woman proviene da Il Fatto Quotidiano.