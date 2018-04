Lethal Weapon - la seconda stagione al via anticipazioni : Tornano Murtaugh e Riggs, torna Arma Letale, ossia Lethal Weapon nella sua versione seriale: la seconda stagione infatti ispirata alla celebre saga cinematografia arriva su Italia 1. Al via da venerdì 4 maggio le nuove puntate in prima serata dell’adattamento televisivo con i due attori che incarnano la nuova versione dei detective Roger Murtaugh e Martin Riggs ossia Damon Wayans e Clayne Crawford. Al posto quindi di Mel Gibson e Danny ...

Lethal Weapon - cosa è successo sul set della serie tv? Parla l'attore al centro delle accuse : La situazione della serie tv Lethal Weapon si fa sempre più ingarbugliata. Dopo l'indiscrezione di deadline che vi abbiamo riportato ieri, che raccontava di una terza stagione a forte rischio con addirittura una possibile cancellazione o una sostituzione in corsa dell'attore protagonista Clayne Crawford, arrivano le parole dell'attore e ulteriori dettagli su presunti incidenti avvenuti sul set.L'adattamento televisivo di Arma Letale, arrivato ...

Lethal Weapon - terza stagione a rischio per colpa di Clayne Crwaford (Riggs) : Un personaggio instabile interpretato da un attore altrettanto instabile. Sembra questo il destino di Lethal Weapon adattamento televisivo della saga di Arma Letale, la cui seconda stagione è in onda negli Stati Uniti su FOX e in arrivo su Italia 1. Secondo quanto riporta deadline in esclusiva la terza stagione di Lethal Weapon sembra essere però a rischio a causa del comportamento di Clayne Crawford, l'interprete di Riggs, uno dei due ...

Lethal Weapon rischia il mancato rinnovo : Clayne Crawford sotto accusa per comportamento inappropriato : Mentre la seconda stagione sta per sbarca in Italia, in onda dal prossimo 4 maggio, negli Usa Lethal Weapon è seriamente in lizza per il rinnovo per una terza ma qualcosa potrebbe mettere tutto a rischio. Proprio dagli Usa arriva una sconvolgente notizia per i fan della serie tratta dalla famosa saga cinematografia Arma Letale con Danny Glover e Mel Gibson, una serie di fatti gravi e sconcertati che potrebbero mettere a rischio il rinnovo per ...