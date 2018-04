: #News #Coree: domani terzo vertice tra leader - CybFeed : #News #Coree: domani terzo vertice tra leader - radio3mondo : La diplomazia della pace nel menu del vertice tra le due Coree Domani alle 11.00 - fangbianmen : RT @simopieranni: Con Antonio Fiori, grande esperto di Coree. Domani @radio3mondo ascoltatelo #interkoreansummit -

Ilsummit tra idelle due, il primo in programma dal 2007, avrà inizioalle 9:30 (2:30 in Italia), quando ildel nord Kim Jong-un attraverserà il confine per incontrare il presidente Moon Jae-in e raggiungere la Peace house, edificio al villaggio di Panmunjom in territorio sudcoreano,zona smilitarizzata. Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale di Seul. Aldelle duecon il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ci sarà anche la sorella, Kim Yo Jong.(Di giovedì 26 aprile 2018)