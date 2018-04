Bimbo morto schiacciato dal trattore | indagato il padre per omicidio colposo

Pontenure. Bimbo di 5 anni morto schiacciato da un trattore : Tragico incidente nel Piacentino. Un Bimbo di 5 anni è morto a Pontenure schiacciato da un trattore che si è ribaltato.

È morto il Bimbo di 4 anni ricoverato a Modena : donati gli organi - da chiarire le cause : Il bambino era ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Modena per un sospetto soffocamento, forse causato dall'aver ingerito un giocattolo. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.Continua a leggere

Incidente mentre corrono in ospedale perché ha la febbre alta : morto Bimbo di 6 mesi : Demir Rahming, sei mesi d'età, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente stradale mentre la madre e lo zio lo stavano portando in ospedale perché a causa dell'influenza riusciva a malapena a respirare. Indagini in corso.Continua a leggere

Bimbo morto a Camerano - la disperazione dei nonni : Ancona, 21 aprile 2018 - "Aiutateci, nostro nipote respira male, non sappiamo cos'ha ». La voce dei nonni preoccupati è passata dritta per il centralino. Il loro nipotino respirava male, aveva già la ...

Bimbo di 4 anni morto a Brescia - investito dalla madre : Bimbo di 4 anni muore a Brescia: investito dal SUV della mamma. Non ce l’ha fatta il piccolo Giorgio Trombadore, il piccolo che ieri sera è stato trasportato d’urgenza in ospedale in seguito ad un incidente. Marialuisa non si sarebbe accorta della presenza del Bimbo di 4 anni dietro la sua auto. La donna dovrà rispondere ora di omesso controllo e omicidio colposo. Bimbo di 4 anni morto a Brescia: la madre è indagata Sono ancora tutte ...

