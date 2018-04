Ascolti tv | Bayern Monaco-Real Madrid vince su Canale 5 Bene anche ' Chi l' ha visto? '

Ascolti Tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Bayern Monaco-Real Madrid : Grande spettacolo all'Allianz Arena. L'incontro tra tedeschi e spagnoli è stato il settimo più visto in stagione, subito dietro a Barcellona-Roma. L'articolo Ascolti Tv, oltre 6 milioni di telespettatori per Bayern Monaco-Real Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.