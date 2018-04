Champions | Zidane su Bayern-Real Madrid | Sofferenza e cinismo

Champions - Bayern-Real Madrid 1-2 : Zidane fa il colpo a Monaco : No, Ronaldo non ha segnato. Però ci hanno pensato Marcelo e Asensio e il Madrid ha vinto lo stesso guadagnando una grande vantaggio sulla strada che porta a Kiev. A Monaco il Madrid ha battuto il ...

Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 - i Blancos devastanti in trasferta : vicina un’altra finale di Champions League per Zidane [FOTO] : 1/27 LaPresse ...

Champions - Heynckes : "Bayern in forma come nel 2013". Zidane : "Amiamo gare così" : Milioni di tifosi in tutto il mondo guarderanno questo match con passione, emozione, gioia e, forse, dispiacere". "Io ho massimo rispetto di Heynckes e non solo per quello che ha fatto al Bayern, ma ...

Zidane : 'Il Real Madrid ha un DNA da Champions' : TORINO - ' Stiamo bene fisicamente, siamo pronti a giocare una grande partita: a tutti i calciatori piace disputare questo tipo di match, contro un grande rivale, non solo come squadra, ma anche come ...

Zidane "Real ha Dna da Champions" : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Stiamo bene fisicamente, siamo pronti a giocare una grande partita: a tutti i calciatori piace disputare questo tipo di match, contro un grande rivale, non solo come squadra, ...

Champions - Zidane vola basso : "Qualificazione ancora aperta" : "Per noi non cambia niente dopo il 3-0 dell'andata con la Juve. Quella di mercoledì è un'altra partita"

Champions League - Zidane : "Abbiamo attraversato fasi complicate. Non c'è Real senza Ronaldo" : "Per noi non cambia niente. Quella di domani è un'altra partita. Ovviamente il risultato di andata è stato positivo, ma la qualificazione è ancora aperta al 50%". Così Zinedine Zidane ha voluto tenere ...

Real Madrid-Juventus - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Allegri senza Dybala - problemi in difesa per Zidane : Dopo il 3-0 subito all’andata davanti ai propri tifosi, la Juventus cerca l’impresa al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. Serve una clamorosa vittoria per 4-0 o una vittoria con tre reti di scarto ma segnandone sempre quattro. Una missione quasi impossibile per i bianconeri. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Bentancur e soprattutto Dybala, ma rispetto ...

Champions League - Juventus-Real Madrid 0-3 : marziano Ronaldo - Zidane con un piede in semifinale : TORINO - Ci sono notti in cui ti devi arrendere all'evidenza. Avversari contro i quali - per tradizione e valori in campo - alzi le mani e dici 'ok, di più non si può fare' . Qualche piccolo rimpianto,...

Champions - Zidane : "Cardiff è ormai il passato. La Juve è cambiata parecchio" : "Questa gara non ha niente a che fare con la sfida di Cardiff". Così il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è tornato a parlare della finale di Champions giocata nel giugno 2017: "La Juve è una ...

Real Madrid - Zidane e il ruolino da record : mai eliminato in Champions : Zidane torna a Torino. Città dove per sua stessa plurima ammissione ha imparato tanto, dove ha vinto meno di quanto fosse lecito attendersi e dove è stato trattato calcisticamente male nelle due ...

Champions - Zidane : "Questa Juve è cresciuta ancora - sarà dura. Ha mentalità vincente come il Real Madrid" : Il tecnico degli spagnoli: "Ancelotti mi aveva detto che era ancora più bello vincere in panchina e... l'ho provato"