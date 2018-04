Anche Stash dei The Kolors tra gli ospiti di J-Ax e Fedex a San Siro il 1° giugno

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018)dei Thesi aggiunge all'elenco deglidi J-Ax ea San, per il concerto de La Finale in programma il prossimo 1. Il cantante del gruppo dei Thefa parte del nuovo gruppo diannunciato nelle scorse ore insieme a Sergio Sylvestre, Grido ed Il Cile.I quattroannunciati sul palco del duo rap di Newtopia si aggiungono ai colleghi della musica italiana comunicati negli scorsi giorni. Il primo ospite in ordine di tempo annunciato è stato il rapper Gue Pequeno. A lui hanno fatto seguito i cantanti Levante, Nina Zilli e Malika Ayane.Per finire, sono stati svelati i nomi di quattromaschili del panorama musicale italiano:dei The, Sergio Sylvestre, Grido ed Il Cile.Sono attesi tutti sul palco de La Finale,di J-Ax e Fedez a Sanper il loro primo ed unico concerto in uno stadio. Il Meazza ospiterà ...