Tomorrowland a Monza | ecco i primi nomi degli artisti che si esibiranno nel parco

Musica : tutto esaurito al parco di Monza per il Tomorrowland di luglio 2018 : Di certo per ora c'è che sarà il 28 luglio al parco di Monza e che è già tutto esaurito. Il Tomorrowland 2018 ha sbancato i botteghini in prevendita, a cinque mesi dall'evento. Di certo per ora c'è ...

UNITE With Tomorrowland a Monza è già sold out! : Tutti pazzi per primo evento italiano di UNITE With Tomorrowland! Il mega show in programma il 28 luglio al Parco di Monza è andato sold out poche ore dopo l’apertura delle prevendite dei biglietti. Un grande successo che arriva 5 mesi prima dall’evento. via GIPHY UNITE With Tomorrowland metterà in collegamento Monza con le altre location sparse in giro per il mondo, dando così vita a uno spettacolo senza precedenti. Abu Dhabi, ...

Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi UNITE, saranno svelati nelle prossime settimane.

Arriva a Monza il Tomorrowland - il celebre festival di musica elettronica : Una novità di non poco conto che spezza la rigida consuetudine che forse non sarà apprezzata dai puristi, ma che potrebbe avvicinare al mondo di Tomorrowland nuovi appassionati ascoltatori.

Tomorrowland - il festival sbarca in Italia : appuntamento a Monza - ecco dove e come acquistare i biglietti : ' UNITE for Tomorrowland ' si moltiplica e approda anche in Italia : il grande festival di musica elettronica e dance farà infatti tappa al Parco di Monza il 27 luglio 2018 , in contemporanea con ...

Tomorrowland - il festival della musica dance ed elettronica sarà al Parco di Monza : è la prima volta in Italia : L’Italia è per la prima volta tra le magnifiche sette nazioni che sabato 28 luglio ospiteranno Tomorrowland, il più grande festival della musica dance ed elettronica. A far da cornice all’evento sarà il Parco di Monza, che l’estate scorsa ha ospitato gli I-Days: sul palco si alterneranno diversi dj di fama internazionale e numerosi collegamenti in diretta streaming con l’esibizione principale in Belgio, dalle 16 fino alle 3 di ...