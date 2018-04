Serie C | il Padova riconquista la serie B dopo quattro anni

Entusiasmo a Padova : torna in Serie B dopo 4 anni : Il Padova ritorna in serie B, con due turni di anticipo sul termine del campionato di C, grazie alla sconfitta della Reggiana per 1-0 sul campo dell’Albinoleffe, che rende matematica la promozione dei biancoscudati, con 59 punti. Il Padova rimette piede nel campionato cadetto dopo 4 anni, nel corso dei quali i veneti erano finiti addirittura tra i dilettanti. Ieri il pareggio per 1-1 sul campo della Fermana aveva rimandato l’attesa ...

Video/ Fermana Padova (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata) : Video Fermana Padova (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie C. Gennari regala il pareggio ai gialloblu, padroni di casa.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Serie C - Fermana-Padova 1-1 : promozione rinviata : FERMO - Festa rinviata per il Padova di Bisoli che non va oltre l'1-1 contro la Fermana . La promozione diretta in Serie B potrebbe arrivare già domani se la Reggiana non sbanca il campo dell'...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : frenata Padova - Sambenedettese travolta! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite di oggi 22 aprile. Il Padova frena ancora, ma la Sambenedettese non ne approfitta perdendo nettamente(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:20:00 GMT)

Serie C - Padova : è il giorno della B. E Bisoli fa un fioretto : Appuntamento con la B. Il Padova, a +6 sulla Samb , ma con lo scontro diretto a favore, e +7 sulla Reggiana , in campo domani sera, si gioca il primo vero match-ball e se dovesse vincere contro la ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...

Serie C 35a giornata : i risultati. Vittorie di Livorno e Lecce. Pareggio del Padova : Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli : Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : il Padova frena ancora ma si salva contro l'AlbinoLeffe! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 35^ giornata del torneo. Il Lecce batte il Fondi e avvicina la promozione in Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:11:00 GMT)

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score - classifiche aggiornate : nuovo allungo Lecce - Padova ko a Trieste! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Serie C Bassano-Padova - la capolista non si ferma : finisce 1-2 : BASSANO DEL GRAPPA - Il Padova espugna il Mercante di Bassano con il punteggio di 2-1 e consolida la propria prima posizione, volando a quota 52 in classifica. Il Bassano resta fermo, terzo, a quota ...