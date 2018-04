Montalbano tratta coi boss Ora processate anche lui

ilgiornale

: RT @GiuseppeDiVene1: Ha un po’ limitato la sua carriera ma con quei lineamenti quella dolcezza intrinseca la Melillo in Italia non ha rival… - Giacinto_Bruno : RT @GiuseppeDiVene1: Ha un po’ limitato la sua carriera ma con quei lineamenti quella dolcezza intrinseca la Melillo in Italia non ha rival… - GiuseppeDiVene1 : Ha un po’ limitato la sua carriera ma con quei lineamenti quella dolcezza intrinseca la Melillo in Italia non ha ri… - EnzoSulWeb : 'Chi fimmina ....che faci pigliare fuoco dentro e macari pure fora le lenzula!' si tratta di Barbara #Tabita bella… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Lativa? C'è stata. L'investigatore si è addirittura recato di persona a casa del capo dei capi e l'ha convinto a consegnare spontaneamente un omicida. Sappiamo persino che parole ha usato: "Vi sputtanerò tanto che non saprete più dove ammucciarvi per la vrigogna. Basterà che dica come sono andate le cose e voi avrete perso il rispetto di tutti. Perché dirò che nella vostra famiglia non c'è obbedienza, che regna l'anarchia".si di chiarissimativa Stato-mafia, ma non di quella deformata dall'incredibile sentenza di Palermo, ma di unativa tutta letteraria. L'investigatore in questione è il celebre commissarioche, nelle sue indagini letterarie raccontate da Andrea Camilleri enella trasposizione televisiva interpretata da Luca Zingaretti (foto), si reca una puntata sì e una no nella grande villa di don Balduccio Sinagra, l'immaginario capo ...