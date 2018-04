Fico cerca il Pd | ma i Dem sono divisi Centrodestra spiazzato | ira di Salvini

Fico cerca il Pd - ma i Dem sono divisi : Il nuovo passo del presidente Mattarella è di verificare se può esistere un governo formato da M5S e Pd. L’ex premier sembra granitico sul suo no, ma qualcun altro invece pare possibilista

Mattarella incarica Fico di cercare<br>una maggioranza di governo Pd-M5S : Il Presidente della Camera Roberto Fico, convocato oggi pomeriggio al Quirinale da Sergio Mattarella, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo. Dovrà, in questo caso, "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e conferire un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il governo". Escluso, dopo i due tentativi andati a ...

Meloni : Fico fallirà - poi incarico a Salvini per cercare numeri : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico è un tentativo che ha poche possibilità di riuscita. Se, come immaginiamo, dovesse fallire, allora si torni ...

Nuovo Star Wars sulla scena videoludica? EA alla ricerca di personale speciFico : Un finale di 2017 non proprio felicissimo per il binomio Electronic Arts e Star Wars, con il publisher statunitense che si è visto piovere addosso una vera marea di critiche per la sua politica spregiudicata in materia di microtransazioni. Un'eccessiva invasività che è costato un bel po' (in termini economici) a Star Wars Battlefront 2, sebbene le correzioni apportate in corso d'opera abbiano poi riportato la situazione alla normalità, con gli ...

“L’ha infilato tutto nel pene”. Eros catastroFico. Cercava ‘il momento della gioia’ così decide di usare un oggetto assurdo - ma poi non riesce più a tirarlo fuori. Solo dopo due giorni va in ospedale : “Non sapete come era ridotto…”. Un’operazione terribile : La ricerca del piacere sessuale per alcune persone è un’ossessione. C’è chi è disposto a prendersi dei rischi clamorosi pur di raggiungere il momento della gioia e delle volte finisce molto male. Per ‘aiutare’ queste persone c’è chi inventa degli aggeggi che possono diventare un serio rischi per la salute, come riportato dal quotidiano britannico The Sun un uomo originario della città sud-occidentale di ...

“Provaci ancora Brancusi” di Pietro Quadrino : un romanzo autobiograFico alla ricerca del vero amore : “[…] Non riesco a spiegarmi il perché, ma se dovessi scegliere un posto dove nascondermi al mondo, andrei ad Anversa. I pavimenti delle strade sono scuri, le case sono scure, il cielo è scuro, le chiese sono scure. Ad Anversa sembrano celarsi tutti i segreti che le persone non possono più portarsi dietro: li hanno […]

