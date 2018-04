E zia Pippa va a conoscere il royal baby

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) Il terzo figlio di Kate Middleton e William, il cui nome non è stato ancora rivelato, ha lasciato l’ospedale (il St. Mary di Londra) nel suo primo giorno di vita – il 23 aprile 2018 – e ha fatto ingresso a Kensington Palace, dove l’aspettavano i fratellini George, quasi 5 anni, e Charlotte, 3. E meno di 24 ore dopo ha ricevuto la prima visita: ziaMiddleton. A bordo di un’auto nera, la 34enne è arrivata davanti ai cancelli del Palazzo Reale, impaziente ed entusiasta diil nuovo nipotino. LEGGI ANCHEKate Middleton neomamma in rosso (come Diana con Harry), che a dar retta ai tabloid britannici sarebbe anche lei in dolce attesa, si è trattenuta per due ore nell’appartamento 1A con la sorella maggiore Kate, 36, e i bambini. La duchessa di Cambridge sarebbe stata la prima a essere informata della gravidanza della sorellina, dopo il ...