Delitto Lidia Macchi | ergastolo per Stefano Binda 

Omicidio Lidia Macchi - ergastolo per Stefano Binda : la sentenza 31 anni dopo il Delitto : I giudici della Corte d’Assise di Varese hanno condannato all’ ergastolo il 50enne Stefano Binda per l' Omicidio di Lidia Macchi , la studentessa varesina massacrata con 29 coltellate la sera del 5...

