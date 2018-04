Caos sui giudici di X Factor 12 dopo l’addio di Levante e Agnelli | scelto il direttore

Uomini e Donne - Lorenzo commenta una foto di Luigi : Caos sui social : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardo: ironia sul profilo di Luigi, caos su Instagram Non lo avremmo mai detto, eppure Lorenzo si è messo a fare dell’ironia anche sui social. Più precisamente, il corteggiatore di Uomini e Donne ha commentato la foto che il suo rivale Luigi ha pubblicato su Instagram. Un gesto che forse non […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo commenta una foto di Luigi: caos sui social proviene da Gossip e Tv.

Caos sui soldi alla Chiesa cattolica"Recuperate gli aiuti di Stato" Ecco il richiamo dell'Ue all'Italia : L'Italia deve recuperare gli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato la Chiesa cattolica. Lo dice l'Ue Segui su affaritaliani.it

"TUTOR ILLEGALI - AUTOSTRADE LI RIMUOVA"/ Saranno sostituiti : bagarre sui brevetti e Caos multe : AUTOSTRADE, 'Tutor ILLEGALI, vanno rimossi': sentenza dà ragione alla Craft, caos brevetti e novità su multe. Polizia loda la mancata rimozione.

Caos in casa Sporting - duro battibecco sui social : il presidente sospende 19 calciatori : Una sconfitta pesantissima, un ko difficile da digerire che ha scatenato il putiferio all'interno dello spogliatoio dello Sporting Clube de Portugal. Una lite particolare, scoppiata sui social dopo la ...

Israele - accordo con Onu sui migranti : è Caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Usa - la verità sui dazi di Trump E' Caos nel Partito Repubblicano Perdita di 146.000 posti di lavoro : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

La neve non c’è più ma sui treni italiani è ancora Caos : ancora disagi per i passeggeri su rotaia, con molte cancellazioni e ritardi di ore, molti problemi per i pendolari soprattutto a Roma e nel Lazio

“La più grande discarica televisiva”. Barbara D’Urso nel mirino del super vip. Star amatissima della televisione italiana - durante la diretta di Domenica Live - spara a zero su Carmelita e sui “falliti dello spettacolo” che ospita nei suoi programmi. Le sue parole sono coltelli. E il Caos sarà totale… : “Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia”. parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne ...