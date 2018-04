Bullismo problema di classe | in difesa di Serra e del diritto di dire cose intelligenti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) di Dafni Ruscetta Non è una rivoluzione francese, non vi sono ghigliottine, ma in questo periodo teste che iniziano a “saltare” – seppur metaforicamente – ve ne sono. Premessa numero uno: non leggo quasi mai l’amaca di Micheleperché online è perlopiù a pagamento, pertanto non conosco i precedenti contenuti di quella rubrica. Premessa numero due: anch’io provengo da una famiglia monoreddito da impiego pubblico, cioè da un ceto sociale non abbiente (“povero” se preferite). Anch’io ho frequentato scuole primarie e secondarie in ambienti urbani dove il disagio economico e sociale era all’ordine del giorno e i susseguenti comportamenti, riscontrabili soprattutto nelle continue azioni die violenza, frutto di quella situazione. Anch’io ho felicemente frequentato un istituto tecnico in un quartiere popolare di Torino e non ...