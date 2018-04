Malore nella notte per Bianca Atzei L’annuncio che sconvolge i fan

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 aprile 2018) Sabato 21 aprile tutti i naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Posto d’onore per il vincitore dell’ultima edizione del reality, Nino Formicola che, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore. Ma c’erano proprio tutti i vip che, alla Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza, le curiosità, gli aneddoti sull’esperienza particolare che hanno appena vissuto e che non dimenticheranno mai. C’erano ovviamentee i finalisti, Amaurys Pérez, Francesca Cipriani, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Giucas Casella. Ciliegina sulla torta: Stefano De Martino che, dopo 3 mesi di assenza, è tornato in televisione per la gioia del pubblico. Il giorno seguente – domenica 22 aprile – tutti i naufraghi sarebbero dovuti andare nel salotto di Barbara D’Urso, ...