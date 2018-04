Batterie più durature per i Samsung Galaxy dal 23 aprile | novità da Manutenzione

Carica Batterie portatile : quali sono i più validi sul mercato? : Avere sempre a disposizione un Caricabatterie portatile , detto anche power bank, è essenziale per poter ricaricare in mobilità tutti i …

Spigen F302W : il caricaBatterie wireless più piccolo che ci sia! : Vi abbiamo già parlato di caricabatterie wireless di Spigen, ma anche questo F302W merita un discorso a parte! Il suo punto di forza infatti non è la potenza o la velocità di ricarica, ma le sue dimensioni, la versatilità e – non meno importante – il suo prezzo irrisorio! Qualità che donano a questo caricabatterie wireless una ben determinata posizione. Chi sceglierà un dispositivo del genere per le sue ore in ufficio o – più ...