A Euroflora un importante contributo per la Fondazione Banca degli occhi Melvin Jones

meteoweb.eu

: RT @GenovaEventi: Torna a #Genova Euroflora! Da domani al 6 Maggio questa importante manifestazione vi aspetta ai Parchi di Nervi!!!! Tutt… - alfmajo : RT @GenovaEventi: Torna a #Genova Euroflora! Da domani al 6 Maggio questa importante manifestazione vi aspetta ai Parchi di Nervi!!!! Tutt… - Euroflora2018 : RT @GenovaEventi: Torna a #Genova Euroflora! Da domani al 6 Maggio questa importante manifestazione vi aspetta ai Parchi di Nervi!!!! Tutt… - BarbaraBruzzon2 : RT @GenovaEventi: Torna a #Genova Euroflora! Da domani al 6 Maggio questa importante manifestazione vi aspetta ai Parchi di Nervi!!!! Tutt… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Arrivano oggi i risultati dell’anteprima benefica didel 20 aprile organizzata dal Lions Club Genova Alta le Caravelle a nome del Lions Club International, a cui hanno aderito soci Lions, soci Ande e sostenitori per un totale di oltre 260 persone.la cifra raccolta, 6.000 euro, che saranno devoluti allaLions. Laacquisterà un tomografo ottico per il laboratorio situato nel padiglione 10 dell’Ospedale San Martino, che lavora in stretta collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Universita’ di Genova diretta dal Prof. Carlo Enrico Traverso. Chi volesse contribuire all’iniziativa può farlo con una donazione al seguente IBAN: IT15R0617501413000001079980 L'articolo Aunper laMeteo Web.