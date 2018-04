Roberto Giacobbo passa a Mediaset Il canale Focus debutta con il giornalista di Voyager

BOOM! Roberto Giacobbo a Mediaset. Sarà il volto di Focus : Roberto Giacobbo Manca meno di un mese al lancio del canale Focus nella sua nuova versione targata Mediaset, e ancora non si hanno notizie sul palinsesto della rete. Siamo però in grado di svelarvi che il canale accoglierà un volto noto al pubblico in arrivo direttamente dalla Rai: si tratta di Roberto Giacobbo. Di recente, il popolare documentarista aveva confermato il suo addio al servizio pubblico per motivi personali (e senza screzi, aveva ...

Roberto Giacobbo - il papà di Voyager lascia la Rai : Roberto Giacobbo lascia la Rai per una sua “personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2: nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi”. A dirlo è lo stesso Giacobbo, interpellato al telefono dall’ANSA in merito all’indiscrezione riportata dal sito online Dagospia, ma puntualizzando: ...

Roberto Giacobbo lascia la Rai : che fine farà Voyager? : E’ ufficiale Roberto Giacobbo lascia la Rai. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno. Restano dubbi sull’approdo dell’amatissimo Voyager su Discovery. Nelle ultime ore ci sono state smentite alle voci fatte circolare in rete da Dagospia. Cosa è accaduto? Quali sono state le motivazioni della scelta di Giacobbo e che fine farà lo storico programma? Roberto Giacobbo lascia la Rai: le sue parole “Personale decisione ...

Roberto Giacobbo dice addio alla Rai : "È stata una scelta personale e non andrò a lavorare a Discovery" : Dopo quindici anni di successo con Voyager, il conduttore decide di provare un'altra strada e di abbandonare il lavoro da dipendente.

Fine di un’era : Roberto Giacobbo lascia Voyager e approda a Discovery : Un pezzo di Rai se ne va. Roberto Giacobbo lascia viale Mazzini e Voyager per approdare a Discovery. “lasciare la Rai

Roberto Giacobbo - il papà di Voyager lascia la Rai : Roberto Giacobbo lascia la Rai per una sua “personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2: nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi”. A dirlo è lo stesso Giacobbo, interpellato al telefono dall’ANSA in merito all’indiscrezione riportata dal sito online Dagospia, ma puntualizzando: ...

Roberto Giacobbo lascia la Rai/ Smentito il passaggio a Discovery : “Rapporti cordialissimi - nessun dissenso!” : Roberto Giacobbo lascia la Rai e smentisce il passaggio a Discovery: “Rapporti cordialissimi, nessun dissenso!”, ecco le dichiarazioni del giornalista ai microfoni dell'Ansa.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Roberto Giacobbo lascia la RAI : “Decisione da vicedirettore e dipendente di Rai2” : Rai, via Roberto Giacobbo: “Nessun dissenso con il servizio pubblico. I rapporti sono cordialissimi” E’ ufficiale. Roberto Giacobbo lascia la RAI. Ad Ansa il conduttore di Voyager annuncia così che va via dalla TV di Stato. Il presentatore parla di una “personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2“. Alla base dell’addio a […] L'articolo Roberto Giacobbo lascia la RAI: ...

Roberto Giacobbo lascia la Rai : «Motivi personali - nessuna rottura». Discovery smentisce contatti con lui : Roberto Giacobbo Roberto Giacobbo lascia la Rai. Il conduttore di Voyager indagherà «i confini della conoscenza» fuori dal servizio pubblico, dove lavorava dal 2003. nessuna certezza, per ora, sul suo futuro lavorativo. La notizia, lanciata ieri dal sito Dagospia, aveva fatto pensare ad uno strappo tra la Rai ed il divulgatore scientifico romano, il quale tuttavia ci fa sapere che la separazione non è stata traumatica ed è nata da una sua ...

Voyager - Roberto Giacobbo lascia la Rai : “Dopo il rifiuto di Alberto Angela, Roberto Giacobbo lascia Rai2 e trasloca su Discovery con il suo Voyager“. Così Dagospia, ieri sera, ha annunciato l’inaspettata dipartita del giornalista e divulgatore scientifico dall’azienda pubblica che l’ha accolto nel lontano 2003. Proprio in quell’anno ha preso vita la trasmissione che si occupa dei misteri dell’universo e che ha contribuito a consolidare ...

Roberto Giacobbo lascia Rai 2 e passa su Discovery? : Rai 2 perde un caposaldo del suo palinsesto? Parrebbe di sì, a leggere Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino ha lanciato la bomba nella serata di ieri: "Dopo il rifiuto di Alberto Angela, Roberto Giacobbo lascia Rai2 e trasloca su Discovery con il suo Voyager". Il giornalista e divulgatore ha collaborato con svariate emittenti, fino al 2003 quando è entrato in Rai e non è più uscito. Proprio in quell'anno è nato Voyager - Ai confini ...

Perugia - domani pomeriggio a S.Bevignate la presentazione del libro di Roberto Giacobbo : Sarà presente ovviamente l'autore, che da anni conduce la fortunata trasmissione Rai dedicata a scienza, storia e misteri. Perugia 23/03/2018 15:08 Redazione

Roberto Giacobbo si dedica ai giovani con il programma “Teen Voyager” : Viaggi, avventure e misteri per i più giovani arrivano su Rai Gulp con “Teen Voyager”, il nuovo programma di Roberto Giacobbo, in onda su Rai Gulp ogni sabato alle ore 15.05 a partire dal 24 febbraio. La straordinaria Sala Crociera del Collegio Romano, dove è raccolta una preziosa biblioteca di archeologia e arte, è il set che ospiterà ogni sabato Roberto Giacobbo e due giovanissimi interlocutori, Sofia di 10 anni e Giacomo di 12. La ...