Il Napoli batte la Juventus | la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium

Serie A - il Napoli sbatte sul Milan : 0-0 e sogni Scudetto quasi infranti : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Genoa e Cagliari e i pareggi in Atalanta-Inter e in Chievo-Torino, la giornata di Serie A è proseguita oggi con il match dell'ora di pranzo tra la ...

Il Napoli sbatte sul Sassuolo : 1-1 al Mapei Stadium e sorpasso alla Juve fallito : Il Napoli di Maurizio Sarri non riesce a vincere sul campo del Sassuolo di Beppe Iachini. Gli azzurri hanno faticato terribilmente per ottenere un punto contro i neroverdi che si sono chiusi bene e hanno anche provato a far male alla squadra di Sarri in più di una circostanza. Al gol di Politano, grande oggetto dei desideri del mercato invernale, ha risposto l'autorete di Rogerio propiziata da Callejon. Il Napoli fallisce così il sorpasso ...