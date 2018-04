Tempesta su Mosca | morta una ragazza e ferite almeno 12 persone

Maltempo Russia - devastante Tempesta a Mosca : una donna morta e 12 feriti : 12 persone ferite e almeno una donna morta . E’ questo il bilancio delle tempesta che si è abbattuta oggi su Mosca . A renderlo noto il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, attraverso Twitter. “Secondo le informazioni verificate, il numero di persone ferite nell’uragano è salito a dodici“, ha scritto, spiegando che “i medici non sono riusciti a salvare una ragazza che era in condizioni ...

Maltempo : Tempesta a Mosca - una ragazza morta e 12 feriti