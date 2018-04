Premier League | Liverpool distratto è raggiunto sul 2-2 dal WBA | Salah record

Premier League - il Liverpool subisce la rimonta del West Bromwich : 2-2 : Si chiude sul punteggio di 2-2 l'anticipo della 35esima giornata di Premier League tra il West Bromwich Albion e il Liverpool, avversario della Roma martedì ad Anfield Road nella semifinale d'andata ...

Arsene Wenger - che ha cambiato l’Arsenal e la Premier League : A fine stagione l'allenatore francese lascerà l'Arsenal dopo 22 anni, in cui è stato protagonista dei maggiori cambiamenti del calcio inglese The post Arsene Wenger, che ha cambiato l’Arsenal e la Premier League appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Everton-Newcastle United - Premier League 23-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Everton-Newcastle United, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 21.00: analisi e pronostico della partita. L’Everton vuole tornare alla vittoria dopo tre turni d’astinenza. La squadra di Sam Allardyce vuole assolutamente tornare al successo davanti al proprio pubblico ospitando il Newcastle in serie positiva da quattro turni. Una sfida davvero affascinante quella del Monday Night e che promette ...

Premier League - i diritti tv spingono i ricavi : nel 2016/17 fatturato da 4 - 5 miliardi : I club di Premier League hanno registrato profitti e ricavi record nella stagione 2016/17 secondo i dati di Deloitte. L'articolo Premier League, i diritti tv spingono i ricavi: nel 2016/17 fatturato da 4,5 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La top 10 dei più veloci in Premier League - non c'è Salah : OptaJoe ha stilato la classifica dei venti giocatori che hanno registrato la velocità massima in questa stagione di Premier League. Tra i primi 10 non c'è l'egiziano, autore di una stagione fantastica,...

Premier League - l'Arsenal annuncia l'addio a Wenger. I Gunners : 'Grazie Arsène' : Ora ci dobbiamo concentrare sul finale di stagione e chiediamo ai nostri milioni di tifosi in giro per il mondo di dare il giusto tributo a uno dei più grandi della storia dell'Arsenal e uno dei più ...

Probabili Formazioni Manchester City-Swansea - Premier League 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Swansea, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 17.30: analisi e pronostico della partita. I Citizens festeggiano il titolo all’Etihad. Il Manchester City festeggia la conquista del titolo in Premier League, il quinto della sua storia, contro lo Swansea che, invece, vuole conquistare punti salvezza. Un match interessante all’Etihad, in un clima di festa, ma con Citizens e Swans in ...

Probabili Formazioni Arsenal-West Ham - Premier League 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 14.30: analisi e pronostico della partita. Derby londinese complicato per i Gunners. La sconfitta subita a St.James’ Park contro il Newcastle per 2-1 ha restituito delusione e poca serenità in casa Arsenal, dopo una serie di risultati deludenti in Premier League. Ed è questo motivo per cui che la squadra di Arséne Wenger è chiamata al riscatto nel ...

Premier League - Lukaku firma con Jay-Z : La Roc Nation è una mega agenzia di proprietà di Jay-Z con una sezione che segue lo sport. Si occupa perlopiù di giocatori di baseball e basket. Tra le sue fila c'è la star dei Warriors, Kevin Durant.

Premier League - Burnley-Chelsea 1-2 : Conte a -5 dal Tottenham : LONDRA , INGHILTERRA, - Il Chelsea ci prova. Altra vittoria per i Blues di Antonio Conte e quarto posto occupato dal Tottenham che dista 5 punti con 4 partite ancora da giocare. Nel recupero della 31&...

Probabili Formazioni West Bromwich Albion-Liverpool - Premier League 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Bromwich Albion-Liverpool, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Baggies con l’11 visto nel precedente match; turnover per i Reds. Il sabato valido per la 35^giornata di Premier League si apre con la sfida di The Hawthorns tra i padroni di casa del West Bromwich Albion e il Liverpool. WBA che viene dalla vittoria fondamentale nell’ultima giornata, che gli permette di mantenere intatte le speranze ...

Premier League - cinque giocatori del Manchester City e Salah nella squadra ideale del 2017-2018 : LONDRA , INGHILTERRA, - C'è gran parte del Manchester City e Mohamed Salah nella squadra ideale della Premier League 2017-2018. I Citizens, campioni d'Inghilterra per la terza volta negli ultimi sette ...

Premier League - la PFA elegge la squadra dell'anno : dominio del City di Guardiola : E che dire invece di Kevin De Bruyne, che Guardiola ha investito come numero uno al mondo alle spalle solo dei marziani Messi e Ronaldo? 7 gol e 15 assist in Premier per il belga, autentico gioiello ...

Premier League - Salah e cinque giocatori del City nella squadra ideale del 2018 : C'è gran parte del Manchester City e Momo Salah nella squadra ideale della Premier League 2017-2018. I citizens, campioni d'Inghilterra per la terza volta negli ultimi sette anni, hanno piazzato ben 5 ...