Ciclismo | Sagan graziato all’Amstel | le critiche degli altri corridori

Ciclismo - Peter Sagan vola in testa al ranking UCI. Vincenzo Nibali terzo - Italia al comando tra le Nazioni : Dopo l’Amstel Gold Race e le corse disputate nell’ultima settimana, è stato stravolto il ranking mondiale UCI. Al comando, infatti, è salito Peter Sagan: il Campione del Mondo, settimana scorsa vincitore alla Parigi-Roubaix, ha ottenuto un buon piazzamento nella Classica della birra e ha così preso la vetta della classifica con 3800 punti. Lo slovacco ha scavalcato Chris Froome (3654,43) mentre al terzo posto si conferma Vincenzo ...

Ciclismo - ranking Uci aggiornato (9 aprile) : Peter Sagan balza al 2° posto davanti a Nibali - Italia sempre prima : Terminata la Settimana Santa per il Ciclismo su strada: andiamo a scoprire il ranking UCI aggiornato dopo il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Resta in testa Chris Froome, con Peter Sagan che, grazie al trionfo all’Inferno del Nord, balza in seconda piazza. Terzo e quarto gli Italiani Vincenzo Nibali ed Elia Viviani, quinta posizione per Alejandro Valverde. Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME ...

PARIGI ROUBAIX : GOOLAERTS MORTO DI INFARTO/ Video - Ciclismo in lutto : Sagan - “sono triste” : Michael GOOLAERTS è MORTO, PARIGI ROUBAIX: ultime notizie, arresto cardiaco, inutili soccorsi. Il ragazzo era caduto dopo il malore è stato trasportato all'ospedale di Lilla in elicottero.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:10:00 GMT)

Ciclismo - parla Peter Sagan : “Avevo fiducia nello sprint - ma poco prima avevo avuto i crampi…” : Peter Sagan ha vinto la prima Parigi-Roubaix della carriera, ed al termine della gara ha rilasciato una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport“, nel corso della quale ha parlato di tutte le emozioni vissute in una giornata in cui ha fatto saltare il banco con un’azione da annali del Ciclismo. Il campione del mondo parla così dell’attacco decisivo: “Non sono stato io a scegliere quel momento. È stato il momento ...

Ciclismo - i promossi e i bocciati della settimana : Peter Sagan monumentale - Terpstra non salva la Quick-Step Floors : L’evento ciclistico della settimana è stata la Parigi-Roubaix e non possiamo che partire dalla Regina delle Classiche per valutare promossi e bocciati degli ultimi mesi di grande Ciclismo. Indicazioni anche dai Paesi Baschi. promossi Peter Sagan: l’abbiamo atteso a lungo, eccolo. Vincitore nel velodromo, per conquistare la seconda Monumento della carriera, che va ad aggiungersi ai tre Mondiali nel suo palmares da grande cacciatore di ...

Ciclismo : alla Parigi-Roubaix impresa d'altri tempi - Sagan più forte anche del pavé : Lo slovacco scatta a 54 km dalla fine, prende i fuggitivi e trionfa Pochi giorni fa Tom Boonen, il fiammingo vincitore di 4 Parigi-Roubaix , record condiviso con il connazionale Roger De Vlaeminck, , ...

Ciclismo - Sagan vince la Roubaix : battuto Diluire in volata : Il campione del mondo fa il diavolo a quattro e stacca tutti tranne lo svizzero che si arrende sul traguardo

Peter Sagan - impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del Ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : impresa leggendaria di Peter Sagan [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

Ciclismo - Sagan nella leggenda la Parigi-Roubaix è sua : ROUBAIX - Trionfare al Velodromo di Roubaix con la maglia di campione del mondo. C'erano riusciti solo 4 fuoriclasse: Rik Van Looy, Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault. Se ne aggiunge un quinto, Peter Sagan. Lo slovacco compie l'impresa più bella della sua ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del Ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Ciclismo - Parigi-Roubaix : il trionfo di Sagan a quota 5 - 00 : Nell'economia della corsa saranno centrali le strategie della Quick-Step Floors, squadra di Terpstra e di un temibilissimo due formato da Philippe Gilbert e Zdenek Stybar, entrambi a 10 su Snai. ...

Ciclismo - Tom Boonen : ‘Sagan deve tenere la bocca chiusa’ Video : Le dichiarazioni polemiche rilasciate al termine del Giro delle Fiandre da Peter Sagan [Video]non sono piaciute molto a #Tom Boonen. L’ex corridore fiammingo, tra i più grandi di sempre nelle corse sul pavé, è intervenuto ad un programma della televisione belga Sporza per commentare le lamentele del tre volte iridato. Sagan aveva parlato di poca collaborazione da parte degli avversari, preoccupati solo di controllare lui e di lasciare invece ...