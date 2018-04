Truppe azzurre invadono il Molise | l' alleanza ora lancia lo sprint finale

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) nostro inviato ad Agnone (Is)Il traguardo è alla portata, il voto di domenica è vicino. Così dentro Forza Italia scatta la mobilitazione e da Roma sessanta parlamentari si muovono in contemporanea per dare un segnale importante di presenza sul territorio nel momento del rushdi una consultazione che in questa fase assume un valore politico simbolico molto superiore a quello effettivo.Guidati dalla presidente degli onorevoli forzisti Mariastella Gelmini sono tanti i deputati che lasciano la Capitale verso Campobasso, Isernia, Venafro, Termoli, Agnone, Boiano, Larino e Montenero di Bisaccia tra le tante piccole località urbane e rurali del. Una mossa scattata in parallelo con una analoga mobilitazione voluta da Matteo Salvini che ha incaricato dell'"operazione" il senatore Paolo Arrigoni.Il tutto nel giorno in cui nella piccola regione del Centro-Sud avrebbero dovuto ...