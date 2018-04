Morto Avicii | dj svedese tra i più famosi al mondo | aveva 28 anni L' ultimo post su

Avicii - il dj trovato Morto in Oman : aveva 28 anni : Avicii, dj e produttore svedese, è stato trovato morto a Muscat, in Oman. aveva 28 anni. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell'artista, Diana Baron. L'ultimo...

Trovato Morto a 28 anni il dj svedese Avicii : Il dj svedese Avicii Trovato morto a 28 anni in Oman. La notizia è stata confermata dal suo agente. "È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Tim Bergling - ha scritto in un comunicato - La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile. Non ci saranno ulteriori dichiarazioni".Pioniere del genere Edm, Avicii ha vinto due Mtv Music Awards, un Billboard Music Award e ha ...

Avicii è Morto/ Il dj e produttore svedese è scomparso all’età di 28 anni a Muscat : sua la hit “Wake me up” : E’ morto all’età di 28 anni Avicii. Il famosissimo produttore svedese, il cui nome reale era quello di Tim Bergling, ci ha lasciati quest’oggi. A dare l’annuncio shock è stato il suo manager, Diana Baron, che ha spiegato: «È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Avicii. È stato trovato morto a Muscat, nell'Oman, questo venerdì pomeriggio. La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare la sua privacy in questo momento ...