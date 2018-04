Inviato di ' Non è l' arena' schiaffeggiato dall' ex ministro Landolfi

Pallanuoto femminile - la spalla non dà tregua ad Izabella Chiappini. Debutto col Setterosa rInviato ancora : “Il mio sogno è quello di giocare per la Nazionale italiana e di fare grandi cose con le mie compagne” parlava così un anno fa, in esclusiva per OA Sport, Izabella Chiappini, stella brasiliana della Pallanuoto internazionale al femminile, in attesa della possibilità di essere convocata con il Setterosa. Una stagione è passata, i problemi burocratici sono stati risolti: a ottobre è arrivata l’ufficialità da parte della FIN, ...

Marco Liorni non farà l’Inviato al GF : i nuovi progetti in Rai : Marco Liorni non torna al GF: i nuovi progetti su Rai1 C’è sempre bisogno di persone educate in televisione e dopo la morte di Fabrizio Frizzi ancora di più. Carlo Conti è tornato alla guida de L’Eredità (almeno fino al ritorno di Reazione a Catena) e il pubblico non ha potuto far altro che apprezzare la scelta della Rai di un ritorno (suo malgrado) alle origini. . Uno dei conduttori che può contare su una grande fetta di pubblico ...

“Ha sbagliato - eccome…”. Bettarini contro Stefano De Martino : anche il grande ex si scaglia contro l’Inviato dell’Isola - ormai sotto attacco da tutte le parti. Il motivo di quelle parole non certo tenere : Se pensavate che, con l’avvicinarsi del gran finale de L’Isola dei Famosi le polemiche sarebbero finalmente diminuite, sappiate che vi sbagliate di grosso. In particolar modo a proseguire serratissima è quella che ormai può essere considerata una vera e propria guerra in casa Mediaset, con Striscia la Notizia costantemente all’attacco del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con ogni mezzo a disposizione. Le ...

“È deciso”. Isola dei Famosi - il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras - l’Inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare : Nella tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una nuova stella, Stefano De Martino è il nuovo inviato in Honduras del reality e, se nelle prime puntate, non aveva convinto il pubblico, ormai si è sciolto ed è sempre più bravo. E infatti il pubblico ha cambiato idea sul suo conto. Stefano De Martino ci sa fare. Tra l’altro è un figo pazzesco e questo non ha nulla a che fare con la sua abilità nel guidare i naufraghi ma comunque non ...

Sicilia : all'Ars non arriva la finanziaria - tutto rInviato a lunedì : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "lunedì è un altro giorno". A dirlo all'Adnkronos è il presidente della Commissione Bilancio dell'Ars Riccardo Savona, al termine di una giornata in cui a Palazzo dei Normanni si attendeva una finanziaria che non è mai arrivata. Mentre governo, maggioranza e opposizion

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’Inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

“Avete notato anche voi?”. Stefano vs Stefano : Bettarini non si trattiene e il commento su De Martino è velenosissimo. L’ex Inviato - scalzato proprio dal ballerino - non ci è andato leggero : Stefano De Martino all’Isola dei Famosi ha preso il ruolo che rivestiva lo scorso anno Stefano Bettarini. Attraverso il settimanale Spy, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex marito di Simona Ventura, che bene non ha preso la decisione della produzione di rinnovargli il contratto per la nuova edizione, è tornato a parlare del ballerino di Amici di Maria De Filippi e del suo ruolo di inviato in Honduras. Il giudizio di ...

“Mi manca” : Isola dei Famosi - Stefano De Martino non si nasconde più. Inevitabile - dopo 2 mesi di reality - lasciarsi andare : il messaggio dell’Inviato è forte e chiaro : All’Isola dei Famosi l’attenzione resta alta sul canna-gate e sulle alleanze e strategie dei pochi naufraghi rimasti in gioco, ma anche Stefano De Martino, uno dei re del gossip nostrano, è un ‘sorvegliato speciale’. Nel ruolo di inviato in Honduras, è il parere generale, non se la cava male, nonostante il suo predecessore, Stefano Bettarini, abbia qualcosa da ridire in proposito. È spiritoso il ballerino lanciato ...

“Ma stai zitto!”. Stefano De Martino - ride bene chi ride ultimo. Il pubblico contro l’Inviato dell’Isola dei Famosi. Che - tutto divertito - si lascia sfuggire parole ‘pesanti’ in diretta. E il web questa proprio non gliela perdona : Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l’incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan ...

Valerio Staffelli ‘strafatto’? L’Inviato di Striscia la Notizia non ci sta : la replica : Valerio Staffelli non ci sta e fa luce sulla foto incriminata e sulle insinuazioni La polemica è rimbalzata sul web nelle ultime ore: Valerio Staffelli è ‘strafatto’? Tradotto in altri termini: l’inviato di Striscia la Notizia, molto attento alla vicenda del canna-gate scoppiato a L’Isola dei famosi, fa uso di sostanze stupefacenti? L’insinuazione è corsa […] L'articolo Valerio Staffelli ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - c'è posta per te!/ Chi gli avrà Inviato una lettera? : Ospiti questa sera a C'è posta per te, Belen Rodriguez e Andrea Iannone riceveranno una lettera da parte di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i quali...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:30:00 GMT)

“Tutto finito”. Italia-Honduras : brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è all’Isola dei Famosi come Inviato - arriva il brutto - bruttissimo colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non c’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...

Ornella Vanoni : rInviato l’instore di Roma di questa sera : L’instore di Ornella Vanoni previsto per questa sera a Roma presso il Mondadori Bookstore (Via Tuscolana 771) è stato rinviato a causa del maltempo. La nuova data della presentazione del suo nuovo lavoro discografico “Un Pugno di Stelle” (Sony... L'articolo Ornella Vanoni: rinviato l’instore di Roma di questa sera su Roma Daily News.