Viminale : espulso cittadino marocchino in contatto con foreign fighter - : Il 32enne, attivo nel mantovano, era legato ad ambienti dell'estremismo religioso. Sul web avrebbe avuto contatti con un combattente partito dall'Italia verso il teatro di guerra di Siria e Iraq nel ...

Viminale : espulso tunisino - in contatto con militanti dell'Isis : Un 32enne tunisino è stato espulso dall'Italia "per motivi di sicurezza dello Stato". L'uomo, fa sapere il Viminale, è stato indicato dalle autorità di Tunisi come "soggetto facente parte di un'...