Ryan M Kelly vince il premio Pulitzer nel suo ultimo giorno di lavoro Oggi fa il social

(Di martedì 17 aprile 2018) Come un tiro che va in porta tra le lacrime all'minuto di una finale. A bout de souffle, quando una frazione di secondo può fartire unanche se i dadi, ormai sono tratti. È quello che accaduto a, il fotografo del Daily Progress che ha vinto nella categoria Breaking News Photography delgrazie a "un'immagine agghiacciante che mostra i riflessi e la concentrazione del fotografo". Charlottesville, Virginia, 12 agosto 2017: perè l'di, l'indomani insieme a sua moglie imboccherà l'autostrada per Richmond. Posto nuovo, vita nuova. Basta con i quotidiani: troppo stress, troppe scadenze, troppo difficile vivere da giornalista. Ha deciso, continuerà a scattare da freelance mentre gestirà idi un birrificio. Pazienza se dovrà rinunciare a un po' di adrenalina, la ...