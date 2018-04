Isola dei Famosi | In studio Alessia Mancini DIRETTA

Isola dei Famosi : la proposta di matrimonio in diretta di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta : Finale Isola dei Famosi: la proposta di matrimonio in diretta di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta Una finale piena d’amore quella dell’Isola dei Famosi stasera. Tra i protagonisti indiscussi di questa puntata stasera ci sono sicuramente loro: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno infatti tenuto attaccato allo schermo […] L'articolo Isola dei Famosi: la proposta di matrimonio in ...

La finalissima dell'Isola dei Famosi 2018 : La finalissima dell' Isola dei Famosi si è aperta con il nome del quarto finalista che è andato a far compagnia a Nino Formicola , Amaurys e Bianca Atzei al televoto. Il quarto nome è quello di ...

Isola dei Famosi 2018 - finale del 16 aprile in diretta : Francesca Cipriani quarta classificata : finale Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’atto finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade a Milano durante la lunga serata, fino alla proclamazione del vincitore. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della finale di lunedì 16 aprile 21.35: La finale dell’Isola 2018 inizia dal ...

Isola dei famosi 2018 - Jonathan e Cipriani eliminati/ Finale - diretta : Amaurys - Nino e Bianca chi vincerà? : Isola dei famosi 2018 diretta Finale 16 aprile: chi vincerà tra Francesca, Jonathan, Bianca, Nino e Amaurys? Tutti negli spazi Expo per le battute conclusive.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:00:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ Eliminata da Nino Formicola - quarta posizione (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI deve affrontare l'ultima nomination prima di accedere alla finalissima de L'Isola dei famosi 2018: sarà lei la sorpresa della serata?

L'Isola dei Famosi 2018 finale diretta : Rosa Perrotta

Isola dei Famosi - la finale : Marcuzzi con l'abito del suo matrimonio : La finalissima dell' Isola dei Famosi si è aperta con una scelta curiosa da parte di Alessia Marcuzzi. La conduttrice per l'ultimo atto del reality show ha scelto un abito che ha immediatamente ...

Isola dei famosi la diretta della finale : Jonathan eliminato - Francesca tra i finalisti : Ci siamo su Leggo.it la diretta della puntata dell' Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi vestita di bianco , è il suo abito da sposa, per scoprire chi si aggiudicherà i 100 mila euro in ...

LIVE L'Isola dei famosi : ecco il trionfatore di questa edizione : Dopo 82 giorni di reality si è conclusa L'Isola dei famosi 2018, un'edizione ricca di emozioni e di continui colpi di scena, ma anche ricca di alti e bassi che ne hanno caratterizzato molte puntate. E' terminata l'edizione che ha visto il più grande numero di abbandoni, a testimoniare la 'durezza' di questa Isola. Un'Isola molto difficile, complicata da continue polemiche scaturite dopo la denuncia di Eva Henger che ha fatto scoppiare il caso ...

“Ma come ti sei conciata?!”. Alessia Marcuzzi provoca. Per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi - la conduttrice si è presentata con un abito ‘anomalo’. La rete (che non perdona) lo ha fatto subito notare : “Svicolona ma dove vai?” : I naufraghi hanno ormai lasciato l’Honduras e sono tornati in Italia. come da tradizione, la finale vedrà infatti il gruppo cimentarsi nelle ultime prove in una location nostrana: non più l’Idroscalo, come gli anni precedenti, bensì il Mind, il Milano Innovaction District, l’ex area Expo di Rho (Milano). Si chiude così una delle edizioni più discusse e criticate di sempre, iniziata nel segno dello scandalo ...