Amici | la vendetta di Maria De Filippi contro la maestra Celentano

La vendetta del bidone. Fa il figo con gli Amici che riprendono tutto - anche l’epica figuraccia : Alcuni amici annoiati riprendono uno di loro che prende a calci due bidoni dell’immondizia, speranzosi di farsi quattro risate. Il primo vola via senza problemi, il secondo però sembra non essere d’accodo e “atterra” l’aggressore con una mossa plastica. tutto è bene quel che finisce bene, a Central City in Illinois, USA. E a giudicare dalle risate sonore, la performance non è stata affatto bidone L'articolo La vendetta del bidone. Fa il figo con ...