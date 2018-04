Sonia Lorenzini | ora è ufficiale | dopo la fine della storia con Emanuele Mauti | ha un

Uomini e Donne gossip : Sonia Lorenzini insieme all’ex corteggiatore Federico : gossip Uomini e Donne: Sonia Lorenzini e l’ex corteggiatore Federico Piccinato si sono rivisti a Pasqua Colpo di scena per i fan di Uomini e Donne: Sonia Lorenzini è stata sorpresa in compagnia di Federico Piccinato, il suo ex corteggiatore. Archiviata la storia con Emanuele Mauti, l’ex tronista è stata beccata a Pasqua insieme a […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini insieme all’ex corteggiatore Federico ...

Uomini e Donne : Alessandro D’Amico difende Sonia Lorenzini dagli insulti : Alessandro D’Amico di U&D difende Sonia Lorenzini dalle accuse del web E’ appurato che i volti noti di Uomini e Donne, una volta usciti dal programma, ottengono un discreto successo e lavorando spesso con la loro immagine, diventano delle icone da seguire. Tuttavia, il successo che questi personaggi riescono a guadagnarsi, li espone al giudizio di un vastissimo pubblico, che non esita ad esprimersi spesso negativamente nei loro ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini attaccata sui social per una foto pubblicata nel giorno della festa della donna : L'ex tronista travolta dalle critiche su Instagram per la foto che mostra il suo lato B con una dedica per tutte le Donne.

Uomini e Donne gossip - pioggia di critiche per Sonia Lorenzini : Alessandro D’Amico la difende : Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini fortemente criticata sui social: Alessandro D’amico prende le sue difese critiche e commenti negativi ieri sono stati indirizzati a Sonia Lorenzini. Il motivo? Una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne il giorno della festa della donna. Quello che non hanno molto gradito alcuni suoi followers, nello specifico, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, pioggia di critiche per Sonia ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini sotto accusa per una foto : la replica : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini contro le critiche: la foto che non piace Sonia Lorenzini continua a mostrarsi sui social in tutta la sua smagliante bellezza. L’ex tronista di Uomini e Donne si è però vista al centro di una nuova polemica a causa di una particolare foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La giovane […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini sotto accusa per una foto: la replica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip : Sonia Lorenzini rifatta? L’ex tronista risponde così : Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini si è rifatta? La replica dell’ex tronista Da quando Sonia Lorenzini ha lasciato Uomini e Donne tanti sono stati i fan della trasmissione che hanno continuato a seguire la tronista anche dopo il suo percorso in TV. Come tutti già sanno Sonia aveva lasciato il date show di Maria […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini rifatta? L’ex tronista risponde così proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini : dopo il party a Sanremo si difende così : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini criticata dopo il party a Sanremo: lei risponde così Il Festival di Sanremo ha portato in città molti volti noti di Uomini e Donne in questi giorni. Eventi organizzati ad hoc dalle proprie agenzie e dai locali più in voga del luogo hanno ospitato ex tronisti e corteggiatori che, sui […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini: dopo il party a Sanremo si difende così proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini a Sanremo in compagnia del fratello di Francesco Monte : Nella cornice del Festival di Sanremo 2018 la scintilla sembra scoccata tra Sonia Lorenzini e Stefano Monte.

“È pazza di lui”. Uomini e Donne : Sonia Lorenzini - dopo le lacrime c’è l’amore. Ecco con chi l’ex tronista ha ritrovato il sorriso : Poteva essere la favola dell’anno e invece la storia tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti è naufragata alla prima onda. Sui motivi della fine la Lorenzini aveva già fatto chiarezza nei giorni scorsi. Intervistata nel programma radiofonico Non Succederà Più, l’ex tronista aveva detto: “Spesso e volentieri le mie rinunce non sono state capite. Per chi vive in un certo modo, certe cose non le capisce. Io mi sono molto adattata al suo ...

Uomini e Donne - nuovo amore per Sonia Lorenzini? Lo scoop sui social : Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha già trovato l’amore dopo Emanuele Mauti? Sui social sempre più vicina ad un altro La fine della storia d’amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti ha fatto molto discutere ultimamente i fan della coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Tra questi, nello specifico, molti quelli che […] L'articolo Uomini e Donne, nuovo amore per Sonia Lorenzini? Lo scoop sui social ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sonia Lorenzini : “Con Emanuele Mauti? Un abbaglio!” (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico Anticipazioni e news: dopo la rottura, Sonia Lorenzini parla nuovamente della storia d'amore con Emanuele Mauti e svela che lui...(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 05:05:00 GMT)

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e Donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...