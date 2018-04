Poste Italiane | accordo di distribuzione con Banca Intesa

Offerte di lavoro : Poste Italiane cerca portalettere Video : #Poste Italiane S.p.A. è una societa' che si occupa della gestione del servizio postale in Italia, operativa anche nei servizi finanziari, assicurativi, e di recente è entrata anche nel panorama della telefonia mobile. Fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva i servizi Poste e telegrafi per conto dello Stato, ad oggi è una societa' per azioni, e divide il mercato con altre piccole aziende private specializzate in servizi postali ...

Poste Italiane ha avviato l'iter di selezione per nuove #assunzioni di portalettere da inserire nelle sedi territoriali di tutta Italia. Dopo l'annuncio del nuovo piano industriale del Gruppo Poste spa che prevede un piano assunzioni di 10 mila unita' nei prossimi cinque anni, ripartono le periodiche assunzioni di portalettere che saranno inseriti con contratto di lavoro a termine a partire dal prossimo mese di maggio 2018.

Postepay standard e Postepay Evolution di Poste Italiane : differenze e caratteristiche principali - : La Postepay è una carta prepagata grazie alla quale si potrà prelevare denaro in Italia e all'estero e si potranno fare acquisti in tutto il mondo anche in modalità online. Ma quale è la principale differenza tra una Postepay standard e quella Evolution ? Postepay standard di Poste Italiane: le caratteristiche La Postepay standard è la ...

“Disponibili i moduli per il reddito di cittadinanza” : l'avviso bufala di Poste Italiane : Il reddito di cittadinanza continua a tenere banco dopo l'esito delle elezioni. Nonostante si tratti di una delle proPoste principali del Movimento 5 stelle, uscito...

Poste Italiane assume diecimila dipendenti : Dal 2018 al 2022 Poste Italiane si appresta ad assumere 10mila persone a seguito del pensionamento di circa 15mila dipendenti.Continua a leggere

Sprint di Poste Italiane a Piazza Affari : Teleborsa, - Punta con decisione al rialzo la performance di Poste Italiane , con una variazione percentuale dell'1,92%. A fare da assist al titolo sono i giudizi che arrivano da più broker e che si ...

Bufala reddito cittadinanza su ritiro moduli : Poste Italiane estranea come CAF di Bari : Imperversa ancora la Bufala reddito cittadinanza per quanto concerne il ritiro moduli, questa volta non solo in relazione al CAF di Bari (più precisamente a Giovinazzo, comune di provincia del capoluogo pugliese): l'ultima frontiera di questa fake-news coinvolge anche Poste Italiane, società indicata da alcuni viralizzatori come uno degli anelli di distribuzione dei suddetti moduli. Niente di più falso, come ribadito accuratamente dal profilo ...

Poste Italiane alla svolta fintech : scatta la corsa ai pagamenti digitali : Poste lancia un hackaton per cercare nuove idee sui pagamenti digitali e sulla finanza innovativa. E' la settima edizione del progetto