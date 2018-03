Incredibile novità sul Milan | i cinesi pensano alla cessione Ecco chi è Dmitry

Incredibile novità per gruppi WhatsApp : i giochi - come aggiungerli : Se siete soliti usare molto WhatsApp sarete sicuramente stati invitati in qualche gruppo, magari qualcuno anche di una noia mortale. Parenti, amici, colleghi: non c'è conoscente con cui non siate collegati attraverso il celebre client di messaggistica istantanea. Cosa ne direste di movimentare un po' la situazione, magari con qualche giochino simpatico che possa intrattenere te e gli altri membri? Ci hanno pensato gli italiani ideatori della ...