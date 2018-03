Annalisa | ' Sanremo è stata un' esperienza bellissima Sono felice '

Annalisa / Torna in studio - Biondo svela : "Ho votato per te a Sanremo - anche tutti i miei amici" (Amici) : Annalisa ospite nel talent di Canale 5, Amici. Dopo il successo con il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te, esce il suo nuovo album ‘Bye Bye’.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:20:00 GMT)

RON / Lucio! - omaggio musicale per celebrare Dalla. Per Annalisa doveva vincere lui Sanremo (Verissimo) : Il cantante pavese, Ron ospite della Toffanin. Fresco vincitore del premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami”, scritto da Lucio Dalla.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Annalisa/ Bye Bye - il nuovo album dopo Sanremo 2018 : "Dopo il Festival è cambiato qualcosa" : Bye Bye, il nuovo album di Annalisa, esce oggi nei negozi di musica e nelle piattaforme digitali. Il lavoro segna la svolta della cantante senese: ecco la sua intervista a TgCom 24.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Sanremo : madre Annalisa - è cresciuta : CARCARE , SAVONA, , 11 FEB - Un paese incollato alla tv e che ha votato per lei, una madre che ha scelto di rimanere lontana dalle luci dell'Ariston, un padre che - al contrario - era a Sanremo con il ...

Annalisa Minetti / Parlerà di Sanremo? Manca un mese all’arrivo della seconda figlia (Domenica Live) : Annalisa Minetti a Domenica Live, l'artista Parlerà del suo Festival di Sanremo oppure descriverà ancora le sue emozioni in attesa di Elena? La bimba nascerà il prossimo mese.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Annalisa a Sanremo 2018/ Video - l'intervista esclusiva alla 3° classificata : Voglio andare a scoprire il mondo : Annalisa terza classificata in questa edizione del festival di Sanremo: la speranza di un ritorno della canzone femminile a sonorità più delicate e meno urlate. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:15:00 GMT)

Sanremo - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai" : I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". «Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio...