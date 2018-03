Per tutti noi | in particolare per i cinefili | é tornato il cinemadays!

Renzi rompe con tutti Per blindare il Pd : "Siamo all'opposizione" : Il Pd si sfila dalla partita delle presidenze delle Camere e per il momento resta a guardare cosa faranno gli altri: 'Il metodo seguito da centrodestra e 5 stelle - dice il segretario reggente ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. L’ultima gara di Carolina Kostner? Cappellini-Lanotte Per sognare : Oggi venerdì 23 maggio sarà una giornata davvero molto attesa ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano sarà gremito in ogni ordine di posto per una delle serate più attese, quella che assegna le medaglie femminile: il free skating potrebbe essere l’ultima gara della carriera di Carolina Kostner, in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata della carriera. Si preannuncia uno ...

UOMINI E DONNE/ “Contro tutto e tutti Per te” : messaggio speciale Per Nilufar Addati (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: il dolce messaggio di Nicolò Ferrari per Nilufar Addati. Sarà lui la scelta della tronista napoletana?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:05:00 GMT)

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio Per tutti?” al Museo della Scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

The Voice - tutti pazzi Per la drag queen : ecco chi è Francesco Bovino : Chi è Francesco Bovino, il concorrente-drag queen novità di The Voice of Italy 2018 The Voice of Italy 2018 debutta su Rai2 e, tra i vari concorrenti, spunta anche una drag queen. Stiamo parlando di Francesco Bovino, in arte Tekemaya, che giovedì 22 marzo 2018 si è presentato negli studi di Tvoi per interpretare a […] L'articolo The Voice, tutti pazzi per la drag queen: ecco chi è Francesco Bovino proviene da Gossip e Tv.

#DeleteFacebook. Tutti pronti a cancellare l'account - Per ora - : E infatti Tutti lì a cercare ex fidanzate sparse per il mondo o compagni di scuola senza scomodarsi come in un film di Verdone. L'immagine adesso è un po' quella del controesodo. Quattordici anni fa, ...

Nespoli e Ortolani presentano a Milano "C'è Spazio Per tutti?" : ... ."Io sono convinto che lo Spazio sia accessibile a tutti - ha spiegato Nespoli - non siamo nati come specie in un posto dove non c'è la gravità ma nonostante tutto, con la nostra scienza la nostra ...

“Sembri un’altra!”. La Bellucci stupisce così. Monica a 53 anni è di uno splendore unico - ma tutti hanno notato quel particolare : non poteva proprio sfuggire. Sul red carpet è arrivata così (molto ringiovanita) e i flash erano tutti Per lei : Non delude mai, passano gli anni e Monica Bellucci resta uno schianto. Sensualissima e fascinosa appare nella sua bellezza naturale, nessuno sospetto di ritocchino e se mai li avesse fatti che ci desse subito il nome dello specialista, perché il suo volto è un incanto. Ormai da anni l’attrice umbra si è trasferita a Parigi, ma di tanto in tanto torna in patria e l’ultima occasione è stata quella della 62esima edizione dei David di ...

“Ho bisogno di soldi - mi vendo tutto”. La star finita in rovina : l’annuncio sui social - disPerato - di un’asta Per liberarsi di ogni bene. E pensare che fino a qualche anno fa era un sex symbol ricco e amato da tutti… : Il divorzio, si sa, è un momento particolarmente delicato della vita di ogni persona che si trova ad affrontarlo, costretto a fare i conti con un amore finito, l’allontanamento da una persona che credevamo al nostro fianco per sempre, liti di ogni tipo per quanto riguarda i beni da dividere. E soprattutto un importante spesa sotto il profilo prettamente economico, come se non bastassero le già mille difficoltà del tutto. Se pensate ...

Arte Per tutti con Valore Cultura : Sono solo alcune delle iniziative che di Valore Cultura 2018, il programma con cui Generali Italia apre la stagione dell'Arte a tutti i attraverso ingresso agevolato a mostre, spettacoli teatrali, ...

“Vi dico questo”. 9 anni - col cancro - conquista gli italiani. La sua storia un modello e un insegnamento Per tutti : Il viso è pallido. La pelle somiglia al marmo. In testa porta un cappello di lana rosso. Nasconde i segni di una malattia infame che se ne frega dell’anagrafe e non guarda in faccia a nessuno. Ogni tanto incespica su qualche parola, poi ci ride sopra e riprende come se niente fosse. Buca lo schermo Gabriele, 9 anni e un cuore da leone. Lotta contro una malattia che gli umilia il corpo ma non intacca uno spirito che è forte e che anzi è ...

Ecco Perché le coppie (normali) smettono di fare sesso. Le principali ragioni sono 5 ma non tutti le conoscono… Niente da dire? : All’inizio di una storia d’amore, il sesso è la ciliegina sulla torta. Il pensiero è costante, il desiderio dell’altro pure. Si fa l’amore anche più volte al giorno, come se Niente fosse. Poi la storia matura, la voglia di fare sesso diminuisce, e questa è una cosa normalissima che non deve fare allarmare. La vera domanda è: ma perché si smette di fare sesso dopo un po’ e si smette di farlo anche se i due membri della coppia vanno d’amore e ...

Capelli Perfetti? L'hairstylist delle dive svela tutti i segreti : Ci svela qualche segreto per avere Capelli sempre perfetti come le star? Il mondo dell'haircare si esprime attraverso una vasta gamma di possibilità ma, soprattutto, cresce l'uso di leave-in ...