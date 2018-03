Parlamento | per M5S scheda bianca nelle prime due votazioni

Il nuovo Parlamento entra in azione - tutte le tappe per formare il governo : Lunedì 19 i nuovi senatori varcheranno per la prima volta le porte di palazzo Madama. Per i nuovi deputati, invece, l'appuntamento è fissato per martedì. Una volta proclamati parlamentari, infatti, gli eletti dovranno presentarsi nella propria Camera di appartenenza per il disbrigo di alcune procedure e incombenze burocratiche. Ma è solo da venerdi' 23 marzo che la XVIII legislatura ...

Olanda - tenta il suicidio impiccandosi in Parlamento/ Video choc : la corda non regge e l’uomo cade per terra : Un uomo ha tentato di impiccarsi durante una seduta del Parlamento olandese, schiantandosi invece sul pavimento. Le immagini concitate di quello che è successo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:24:00 GMT)

Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro l’accordo sui confini con il Montenegro : In Kosovo i parlamentari dell’opposizione hanno tirato dei fumogeni durante una sessione all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento locale, per protestare contro l’approvazione dell’accordo del 2015 sui confini con il confinante stato del Montenegro. I deputati hanno tirato diverse bombolette nell’aula, The post Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro ...

Nel Parlamento del Kosovo volano gas lacrimogeni : lo stratagemma dell'opposizione per bloccare il voto : Gas lacrimogeni in parlamento per bloccare il voto sulla legge che ridefinisce una nuova limitazione della frontiera con il Montenegro. È accaduto in Kosovo e gli autori sono alcuni deputati dell'opposizione appartenenti alla sinistra nazionalista. Come si vede nel video una bottiglia di gas lacrimogeno è stata lanciata nel momento in cui i deputati si stavano preparando a votare la ratifica, secondo quanto ha riferito un ...

Bassetti 'Il Parlamento trovi una maggioranza per il bene della gente' : C'è inverno nella disaffezione profonda e diffusa che investe l'inadeguatezza della politica tradizionale, rispetto alla quale ha avuto buon gioco una nuova forma di protagonismo e di consenso dal ...

Sicilia : Sgarbi - dimissioni? Per il Parlamento ho tempo fino a maggio : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Me ne andrò quando lo consente il regolamento del parlamento. La giunta per le elezioni dovrebbe essere convocata per la fine di marzo, a quel punto io avrò un mese per decidere se restare come assessore o andare in parlamento e più o meno saremo al giorno del mio com

Salvini chiama Di Maio : «Rendiamo operativo il Parlamento» : «Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non...

Per il nuovo Parlamento - debutto anticipato dal "Silenzio Stampa" : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito internet dell'emittente TV. Questa sera, per intanto, con messa in onda alle 23,30, Beppe Ghisolfi, in veste di Banchiere scrittore, interverrà ai ...

Parlamento : foto e carta d’identità - da domani accoglienza per eletti/Adnkronos : Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Good morning Parlamento. Finalmente per deputati e senatori arriva il momento di varcare il portone di Montecitorio e Palazzo Madama. Da domani infatti, in vista delle sedute inaugurali, scattano le procedure di accoglienza e gli adempimenti di inizio legislatura. Si comincerà al Senato, a partire dalle 14.30. Gli eletti saranno accolti all’ingresso di piazza Madama dagli assistenti parlamentari che ...

Parlamento : Di Maio - continui contatti - spero ampio consenso per presidenti : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Anche oggi vi aggiorno sui contatti che stiamo portando avanti con le altre forze politiche per l’individuazione delle figure di garanzia dei presidenti di Camera e Senato. Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso”. Lo scrive il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, sul ...