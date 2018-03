EA ha realizzato un' intelligenza artificiale che ha imparato a giocare a Battlefield

eurogamer

(Di venerdì 23 marzo 2018) La divisione di ricerca di EA, denominata "Search for Extraordinary Experiences (SEED", haun'capace di autoapprendimento: essa è infatti riuscita ad imparare da sola comenel multiplayer di1, riporta Kotaku.Come spiega Magnus Nordin, il suo team si è ispirato al lavoro svolto da Google con i vecchi giochi Atari, per cui si è domandato "quanto lavoro servirebbe per realizzare un'capace di imparare da sola comead un gioco AAA moderno in prima persona, della complessità di".Detto fatto: il team si è messo all'opera per dare una risposta all'interrogativo, a quanto pare con successo. Il risultato è un'IA che, seppur con un'abilità inferiore rispetto agli umani, è capace di cavarsela nel multiplayer di. La IA cambia comportamento a seconda della situazione, se è senza ...