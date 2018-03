Attentato Isis in Francia | ucciso il terrorista del supermercato | tre morti

FRANCIA - Attentato Isis : UCCISO TERRORISTA A TREBES/ Ultime notizie : assalto teste di cuoio in supermercato : FRANCIA, ATTENTATO ISIS in supermercato a TREBES: TERRORISTA UCCISO da teste di cuoio. Le Ultime notizie: l'ATTENTATOre prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:32:00 GMT)

Francia - Attentato al supermarket : due morti. L'assalitore è dell'Isis - "chiede la liberazione di Salah" : Torna l'incubo terrorismo in Francia. Un uomo di una trentina d'anni, ha aggredito a colpi di pistola tre poliziotti che stavano facendo footing a Carcassonne, nei Pirenei francesi,...

Francia - attacco a Trebes : fuori dal supermercato i clienti sequestrati da Attentatore. “Sono dell’Isis” - due morti e 12 feriti : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Un uomo ha preso in ostaggio a Trebes (Carcassonne), nella Francia occidentale, i clienti di un supermercato. Prima di entrare nello store l’uomo gridato “Allah Akbar”. Successivamente si è scoperto che aveva sparato contro i poliziotti. L’assalitore ha prima sparato dalla sua auto almeno cinque colpi contro i Crs, ...

Afghanistan - almeno 25 morti in Attentato kamikaze a Kabul - Isis rivendica : In base a una prima ricostruzione il kamikaze si è fatto esplodere vicino a una folla di centinaia di persone, in maggioranza sciiti, che si erano riunite per celebrare il Nowruz

Yemen - Attentato Isis - uccisi 10 soldati : ANSA, - BEIRUT, 13 MAR - Almeno 10 soldati Yemeniti sono stati uccisi in un attentato suicida, rivendicato dall'Isis, ad Aden, la città nel sud dello Yemen dove ha sede il governo internazionalmente ...

Daghestan - Attentato in chiesa : cinque morti. L'Isis rivendica : Strage nel Daghestan dove un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa ortodossa uccidendo 5 donne. L'attacco nella repubblica russa in Caucaso a maggioranza musulmana è stato rivendicato dall'Isis tramite la sua agenzia Amaq.La sparatoria è avvenuta nella cittadina di Kizlyar durante le celebrazioni della festività ortodossa Malsenitsa che in Russia, Ucraina e Bielorussia corrisponde grosso modo al carnevale. L'aggressore è poi stato ...

Kabul - nuovo Attentato : bombe e raffiche di mitra contro l’accademia militare. “Almeno 5 morti”. L’Isis rivendica : Uomini armati hanno attaccato la sede dell’accademia militare di Kabul, capitale dell’Afghanistan. L’attacco è iniziato intorno alle 5 di lunedì mattina(ora locale) alla Marshal Fahim National Defense University di Kabul. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente ma secondo quanto riferiscono i media locali ci sarebbero almeno 5 soldati morti e 10 feriti. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis e segue quello di ...

Attentato all'accademia militare di Kabul : l'Isis rivendica : Nuovo attacco in Afghanistan, due giorni dopo il sanguinoso Attentato talebano con un’ambulanza-bomba che aveva causato più di 100 vittime. Stavolta è l’Isis a farsi vivo, con un attacco kamikaze contro l’accademia militare di Kabul. L'azione è scattata all’alba, le 5 del mattino, quando in Italia era ancora notte fonda, con almeno cinque soldati morti una ventina di feriti. Il commando armato, almeno ...