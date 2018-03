”Uno schianto!” Tutti conoscono Stefano | ma in pochi sanno che nella famiglia De Martino

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Adelaide Deè la sorella vip del ballerino di ”Amici” di Maria De Filippi, inviato speciale in Honduras dell’Isola dei famosi, ed ex marito di Belen Rodriguez. Lontana da riflettori e show business, durante la puntata del 5 marzo dell’Isola dei Famosi, era in studio, per sostenere il fratello, e la a padrona di casa, Alessia Marcuzzi, è corso immediatamente tra il pubblico per conoscerla, stringerle la mano e abbracciarla. Ma chi è Adelaide De? Sul conto della sorella vip non si sa tanto. Ha 25 anni, è nata a Napoli e fino a qualche tempo fa vive insieme ai genitori a Torre Annunziata. Daanni si è trasferita a Milano per stare accanto all’amatissimo fratello e il nipote Santiago, nato dal matrimonio tra il ballerino di ”Amici” di Maria De Filippi e l’ex moglie Belen Rodriguez. Alta, mora con i capelli lunghi e ...