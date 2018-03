Toni Iwobi | il primo senatore nero della Repubblica italiana

Cosa ha detto sui migranti il senatore Toni Iwobi in un'intervista al 'Guardian' : 'Voglio sottolineare che la Lega non è contro l'immigrazione in quanto tale', ha aggiunto, 'nessuno al mondo può impedire alle persone di spostarsi. Ma siamo contro l'immigrazione illegale'. Il ...

Cosa ha detto sui migranti il senatore Toni Iwobi in un'intervista al 'Guardian' : Balotelli? polemizza con lui per la sua militanza più che ventennale nella Lega, allora ancora "Nord". E sui social network si sprecano le ironie (queste sì decisamente razziste) di chi lo considera uno "zio Tom", un "bravo negro" che segue senza discutere gli ordini del 'badrone' bianco. In realtà Toni Iwobi, primo senatore nero della storia d'Italia, è stato parte ...

Toni Iwobi - il senatore leghista nero di cui parla mondo : Dal Guardian al New York Times, considerazioni sull'eletto dall'estrema destra che ha fatto della battaglia all'immigrazione il suo punto di forza

Cecile Kyenge : "Toni Iwobi? Mario Balotelli ha ragione a indignarsi" : "Mario Balotelli non ha attaccato Toni Iwobi. Si è indignato, questo sì, probabilmente della contraddizione che emerge da questo fatto in generale". In un'intervista a Europa Today, Cecile Kyenge commenta l'elezione del senatore della Lega e la successiva diatriba con il calciatore del Milan. L'eurodeputata Pd si è complimentata con Iwobi, ma constata una contraddizione negli slogan portati avanti sui palchi del Carroccio e ...

Toni Iwobi - la Kyenge sta con Balo : La Lega non smette di essere xenofoba : Nella querelle fra Mario Balotelli e il neo-senatore leghista Toni Iwobi non poteva certo mancare il suo parere: quello di Cécile Kyenge, primo ministro di colore della storia della Repubblica, e da sempre in prima linea nella lotta al razzismo.In un'intervista al sito Today, l'ex ministro per l'Integrazione del governo di Enrico Letta chiarisce la propria posizione in materia: la notizia dell'elezione di Iwobi a Palazzo ...

Toni Iwobi : "Mario Balotelli? Un ragazzo viziato" : "Balotelli è un ragazzo viziato, non si rende conto di essere un personaggio pubblico. Però per favore, non mi interessa rispondergli, ci sono problemi molto più importanti in questo Paese". Toni Iwobi risponde a Mario Balotelli. Il calciatore, con un post su Instagram, aveva criticato la sua elezione tra le file della Lega: "Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!". Dopo la ...

Toni Iwobi - il senatore nero della Lega e lo sdegno di Balotelli : Con una Storia su Instagram pubblicata circa 20 ore fa, più o meno nel pomeriggio di ieri e dunque destinata a scomparire nelle prossime ore, Mario Balotelli ha sollevato nella sua semplicità un punto molto chiaro sul neosenatore 62enne Toni Iwobi, responsabile Immigrazione della Lega (Nord? Non si sa, dal simbolo è scomparso) appena eletto a Palazzo Madama. Al centro della Storia una foto di Iwobi su chissà quale palco con Matteo Salvini, ...

Balotelli contro il senatore della Lega Toni Iwobi : 'Vergogna! Sono cieco io o non gli hanno detto che è nero?' : Balotelli contro Toni ChiKe Iwobi, il militante della Lega, primo nero eletto in Parlamento in Italia. 'Vergogna!', scrive senza mezzi termini il calciatore in una story sul suo profilo Instagram. E ...

